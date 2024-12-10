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Ледь не позбавили всього, що має: відомий співак вразив відвертістю

18:01 10 грудня 2024
співак Міша Крупін

Популярний співак, лідер музичного гурту «Корупція», який нещодавно припинив своє існування, Міша Крупін готується до виходу альбому. За словами музиканта, робота над ним, яка тривала пів року, виявилась дуже складною. За цей час Міша пережив ментальні проблеми, які стали на заваді його планам.

«За останні пів року зі мною сталося чимало поганого, ментальні проблеми, які ледь не лишили мене всього, що в мене є, включаючи майно, команду, друзів та близьких, — зізнався співак на своїй сторінці у соціальній мережі. — Але все це заради одного. Я не хотів випускати сінгли. Не хотів, тому що готую для вас альбом, і цей альбом вже вийде протягом двох місяців, і почнеться новий етап в моєму житті».

Підписники артиста зраділи від цієї новини та запросили Крупіна з виступами до своїх міст.

«Міша, я вас попереджаю, якщо впродовж 2х місяців не буде альбому, я вас знайду і наслідків вам не позбутися, — написали у коментарях. — Старі пісні вже заслухані до дір».

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«Міша, ну коли вже Німеччина?» — запитали співака.

«Після перемоги!» — відповів Крупін.

«Чекаємо на тебе в Амстердамі і чекаємо на твій новий альбом, бережи себе і своє психічне здоров'я, ти дивовижна людина», — зізналися у своїх почуттях шанувальники.

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Нагадаємо, раніше Міша Крупін відверто розповів про свій стан.

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