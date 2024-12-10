41.42 / 41.97 43.68 / 44.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Найбожевільніше запитання: Анджеліна Джолі прокоментувала можливість зйомок фільму про її життя

21:30 11 грудня 2024
Анджеліна Джолі

Нещодавно журналісти запитали Анджеліну Джолі про можливість зйомок фільму — її автобіографії, але зірка відповіла, що вона ніколи не хотіла б, щоб про неї знімали байопік.

«Це питання отримує нагороду за найбожевільніше запитання. Коли ти публічна людина та граєш, ти усвідомлюєш, як би ти не хотіла, щоб хтось інтерпретував твоє життя або думав, що розуміє твоє життя, тому ми намагаємось бути вдумливими, — пише The News. — Будемо сподіватися, що про моє життя не буде жодного фільму».

Це сталося після того, як Анджеліна в одному з інтерв'ю визнала, що зараз вона стає старшою, що створило для неї труднощі у роботі. За словами режисера Пабло Ларраїна, акторці довелося пройти тривалу підготовку, щоб стати на місце популярної оперної співачки Марії Каллас, яку вона зіграла у фільмі «Марія».

«Їй довелося довго тренуватися. Вона тренувалася понад сім місяців. Є дихання, є постава, є акцент. Вона співала італійською та французькою, але переважно італійською. У музиці є те, що називається висотою тону, тобто здатність потрапляти в кожну ноту і слідувати за мелодією, і це було для неї дуже складним завданням», — розповів режисер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Дженніфер Еністон нещодавно відповіла на гидке зауваження Анджеліни Джолі.

РЕКЛАМА

Читайте також: Трудоголік, який не може розслабитися: Анджеліна Джолі про щастя

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобільний зв'язок

Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

Валерій Леонтьєв, фото hochu.ua

Залишились на Новий рік без «Казанови»: Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф

Пенсійні новації

В Україні скасують щорічну індексацію пенсій: що буде замість неї

Пан Валерій біля утепленого дачного будиночка

Вхідні двері будуть теплими навіть у сильні морози: аграрій з Київщини Валерій поділився цінним лайфхаком

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту