Найбожевільніше запитання: Анджеліна Джолі прокоментувала можливість зйомок фільму про її життя

Нещодавно журналісти запитали Анджеліну Джолі про можливість зйомок фільму — її автобіографії, але зірка відповіла, що вона ніколи не хотіла б, щоб про неї знімали байопік.

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«Це питання отримує нагороду за найбожевільніше запитання. Коли ти публічна людина та граєш, ти усвідомлюєш, як би ти не хотіла, щоб хтось інтерпретував твоє життя або думав, що розуміє твоє життя, тому ми намагаємось бути вдумливими, — пише The News. — Будемо сподіватися, що про моє життя не буде жодного фільму».

Це сталося після того, як Анджеліна в одному з інтерв'ю визнала, що зараз вона стає старшою, що створило для неї труднощі у роботі. За словами режисера Пабло Ларраїна, акторці довелося пройти тривалу підготовку, щоб стати на місце популярної оперної співачки Марії Каллас, яку вона зіграла у фільмі «Марія».

«Їй довелося довго тренуватися. Вона тренувалася понад сім місяців. Є дихання, є постава, є акцент. Вона співала італійською та французькою, але переважно італійською. У музиці є те, що називається висотою тону, тобто здатність потрапляти в кожну ноту і слідувати за мелодією, і це було для неї дуже складним завданням», — розповів режисер.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Дженніфер Еністон нещодавно відповіла на гидке зауваження Анджеліни Джолі.

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