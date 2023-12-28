Сирний штолен: стане окрасою святкового столу
Штолен — святкова випічка, яка користується популярністю в багатьох країнах світу. Напередодні свят його можна купити в багатьох магазинах. Але домашній, як відомо, завжди особливий.
Рецептом сирного штолена поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного штолена.
- Штолен — це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Спечіть його для рідних і близьких до свята.
Сирний штолен
- 125 г вершкового масла
- 125 г цукру
- Сіль
- 160 г сиру
- 1 яйце
- 5 г. ванільного цукру
- 370−400 г борошна
- 5 г розпушувача тіста
- 100 г апельсинових цукатів
- Сік і цедра 1 апельсина
Для просочення
- Вершкове масло 100 г
- Цукрова пудра (за смаком)
Вершкове масло збиваємо з цукром, сіллю і ванільним цукром, потім додаємо сир і ще раз збиваємо. Додаємо борошно та розпушувач — і знову збиваємо. Додати цукати, попередньо замочивши їх із цедрою в апельсиновому соку. Збиваємо. Замішуємо. Формуємо штолен. Випікаємо за 170 градусів 45−50 хвилин.
Вершкове масло розтопити, додати ванільний цукор, змастити штолен.
Щедро посипати цукровою пудрою.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату «з секретом».
Фото з альбому Елли Іванової107