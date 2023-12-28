Сирний штолен: стане окрасою святкового столу

Штолен — святкова випічка, яка користується популярністю в багатьох країнах світу. Напередодні свят його можна купити в багатьох магазинах. Але домашній, як відомо, завжди особливий.

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Рецептом сирного штолена поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт яблучного штолена.

- Штолен — це дуже смачно, — каже Елла Іванова. — Спечіть його для рідних і близьких до свята.

Сирний штолен 125 г вершкового масла

125 г цукру

Сіль

160 г сиру

1 яйце

5 г. ванільного цукру

370−400 г борошна

5 г розпушувача тіста

100 г апельсинових цукатів

Сік і цедра 1 апельсина Для просочення РЕКЛАМА Вершкове масло 100 г

Цукрова пудра (за смаком)

Вершкове масло збиваємо з цукром, сіллю і ванільним цукром, потім додаємо сир і ще раз збиваємо. Додаємо борошно та розпушувач — і знову збиваємо. Додати цукати, попередньо замочивши їх із цедрою в апельсиновому соку. Збиваємо. Замішуємо. Формуємо штолен. Випікаємо за 170 градусів 45−50 хвилин.

Вершкове масло розтопити, додати ванільний цукор, змастити штолен.

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Щедро посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт салату «з секретом».

Фото з альбому Елли Іванової

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