Українські дрони масово атакували ростовську область росії: горить нафтобаза (відео)

У країні-агресорці росії, де днями безпілотники атакували НПЗ і військовий завод у Калузі, вночі 29 листопада знову було «голосно».

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Російське міноборони заявляє про знищення 47 БпЛА: 29 — над Ростовщиною, восьми — над Краснодарським краєм, по три безпілотники — над територіями Білгородської, Брянської та Воронезької областей та одного — над тимчасово окупованим Кримом.

Тим часом у мережі з'явилися відео із пожежею у Ростовській області, де, як стверджується, горить чергова російська нафтобаза. ASTRA пише про підприємство «Атлас», розташоване неподалік Кам'янського.

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Підприємство спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та забезпечує армію противника. Роспабліки писали, що кілька років тому на території нафтобази проходили військові навчання.

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Місцева влада заявляла про збиття трьох десятків БПЛА. Так, виконувач обов'язки губернатора області Юрій Слюсар пише про «велику пожежу на промисловому об'єкті», гасити яку вирушили 109 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у серпні цього року «Атлас» вже був атакований дронами. Цю інформацію офіційно підтверджував Генштаб ЗСУ.

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Фото — скріншот

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