Безпілотники атакували НПЗ та оборонний завод у російській Калузі (відео)

На території країни-агресорки росії у ніч проти понеділка, 25 листопада, знову було атаковано НПЗ та підприємство ВПК.

У той час, як міноборони росії відрапортувало про «знищення за ніч 23 українських БпЛА» над Калузькою областю (8 дронів), над Курською (7 дронів), Брянською (5 дронів) та Білгородською (3 дрони), в мережі з'являються відео, на яких зафіксовано досить серйозні вибухи і пожежі.

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На відео (18+) є ненормативна лексика.

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Водночас губернатор Калузької області рф Владислав Шапша вночі повідомляв, що уламки безпілотників впали на територію підприємства, де "виникло загоряння", і що "на місці працюють співробітники МНС та оперативна група". А вже вранці – що "займання ліквідовано".

Місцеві паблики пишуть, що у Калузі було атаковано нафтобазу та Калузький приладобудівний завод "Тайфун".

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Керівник українського Центру протидії дезінформації Анадрей Коваленко зазначає, що "Тайфун" є частиною російського військово-промислового комплексу. На підприємстві ведеться розробка та виробництво радіоелектронної апаратури, воно випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.

"Також підприємство займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку. Завод виробляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів. "Тайфун" також займається обслуговуванням та удосконаленням техніки, що знаходиться на озброєнні російських військ, виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем", - зазначив він.

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Російське мо в своєму ранковому зведенні не згадувала про застосування по Курській області ракет. Проте місцевий губернатор Олексій Смирнов заявляв, що над областю було "збито 7 українських ракет та 7 БпЛА літакового типу".

Нагадаємо, що днями ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту угруповання російських військ «Північ» на території Білгородської області росії. А перед цим був атакований арсенал супротивника у Брянській області рф.

Фото — скріншот

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