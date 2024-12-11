Скандал під Києвом: родину загиблого військового висадили з таксі посеред траси за прохання розмовляти українською

Влітку цього року неабиякого резонансу набула історія з волонтеркою — дружиною військового, до якої стали чіплятися двоє «любителів руського міра» та напали на жінку за те, що вона розмовляла українською мовою.

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А днями на Київщині сталася ще одна подія із вдовою загиблого героя та її 9-річною дитиною, яких водійка таксі висадила посеред траси в районі Вишгороду за те, що пасажири попросили її спілкуватися державною мовою. Про цей випадок, на який вже відреагувала і адміністрація компанії Uklon, і мовний омбудсмен, розповіла в соцмережах Олена Петрів.

За її словами, це зробила водійка таксі Вікторія, яка спрівпрацює з Uklon вже рік: «Везе їх оця людина (на фото), навігатор оре російською. Людина говорить російською. На прохання прибрати російське, людина починає вєрєщати, що їй псують нєрви. Висаджує пасажирів і дитину 9 років посеред траси (з Вишгорода). І оре: 'Я сєйчас тєбя даганю і па галавє надаю!» Це наші реалії тепер? Ми або приймаємо російське, або отримуємо погрози і приниження?!"

Водійка таксі висадила пасажирів, яки просили її спілкуватия українською, фото із соцмереж

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Представники компанії-перевізника відреагували на інцидент, а також надали офіційний коментар з цього приводу, повідомивши про призупинення співпраці з жінкою, назвавши її дії «неприпустимими».

"Уклон" відреагував на інцидент з водійкою таксі, фото з соцмереж

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Компанія Uklon відмовилася від співпраці з водійкою, яка висадила пасажирів, фото зі сторінки компанії

А мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що відмова у проханні клієнта спілкуватися з ним державною мовою є порушенням статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», нагадавши, що мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є українська.

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«У нас вже були аналогічні прецеденти, наслідком яких були штрафи. Водійці таксі, яка висадила пасажирів через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, уникнути покарання не вдасться», — зазначив Тарас Кремінь.

В офісі мовного омбудсмена нагадали, що порушення цієї статті закону карається штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше. За повторне протягом року порушення штраф складає від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500−11900 грн).

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали нетверезого водія, який спровокував ДТП, під час якого постраждав військовослужбовець. Під час допиту харків'янин вимагав, аби з ним спілкувалися російською, заявляючи, що Харків — «російськомовне місто».

Фото Pixabay

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