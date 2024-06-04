Ніхто не втрутився: у Києві любителі «руського міра» напали на дружину військового через українську мову (відео)

В Києві, де нещодавно попрощалися з «госпітальєром» Іриною Цибух, двоє любителів «русього міра» напали на дівчину за її відмову розмовляти російською. Чоловіки побили дівчину, ображали її та відібрали телефон, якій їй вдалося повернути лише дивом. Про це жертва розповіла в Instagram.

ВІДЕО ДНЯ

Дівчина є волонтеркою та дружиною військового. 2 червня вона поверталася з прощання з парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною («Чекою») Цибух на Майдані. Судячи з відео, нападники, ймовірно, були нетверезі, вони виглядають неохайно.

«При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду „розуміти“, бо приїдуть узькі і „ви*буть мене і таких, як я“. І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру. Далі те, що на відео», — розповіла дівчина.

Більш агресивним був старший чоловік у смугастій футболці, він вигукував: «я вас таких пи**ил, кто говорил по украински здесь». Однак погрозами та образами справа не закінчилася.

РЕКЛАМА

Волонтерка була змушена припинити запис, бо чоловік в смугастому плюнув їй в обличчя. Він також вирвав з рук дівчини телефон, погрожуючи розбити його. Супутник цього чоловіка почав штовхати та бити волонтерку.

«Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногам (гематома, ссадна). Зате, вдалося вирвати свій телефон. В моменті, коли я піднімалась, друг смугастого з розмаху влупив мені долонею плюху. По окулярах та носі (трохи болить, хрящ цілий, болить голова, очі цілі, скло не розбилось)», — описує жахливу ситуацію дівчина.

РЕКЛАМА

Вона відійшла на безпечну відстань, а чоловік у смугастій футболці робив непристойні жести та погрожував. Після цього «ждуни» швидко пішли. Дівчина відзначає, що ніхто з перехожих, або тих, хто їхав повз на авто, не прийшов їй на допомогу.

«Я була в довгій сукні, з важким рюкзаком та з маленькою трояндочкою в одній руці та телефоном в іншій, так як чекала дзвінка чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот», — пише дівчина, додаючи, що подала заяву у поліцію та СБУ.

РЕКЛАМА

Українці обурені поведінкою цих людей. У коментарях вони підтримують волонтерку.

Як писали «ФАКТИ», днями в Одесі чоловік порізав ножем дружину із 8-річною донькою та наклав на себе руки.

398

Читайте нас у Facebook