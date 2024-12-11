Школа автомобіліста: від чого не слід відмовлятися в процесі спілкування з поліцейськими і як реагувати на їх запитання «з підколупованням»

Знавці правил ПДР, які раніше надавали поради щодо спілкування з патрульними поліцейськими, зокрема, називаючи випадки, коли водій не зобов'язаний виходити з автівки, застерегли автовласників від певних дій, що можуть зіграти проти них самих.

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Так, профільне видання mashyna.com.ua пояснює, чому водій, який порушив правила дорожнього руху та відмовляється від дачі показань або отримання копії постанови сам собі шкодить. До таких дій можуть вдаватися автовласники, які бажають уникнути покарань за порушення.

Якщо водій не хоче давати показання, переконуючи правоохоронця у своїй невинності, позбавляє себе можливості викласти свою точку зору на подію. Тоді в документі відображатимется лише позиція поліцейського.

А відмова в отриманні копії постанови жодним чином не зірве процедуру притягнення до відповідальності. Більш того, без копії цього документу, в якому поліцейський поставить відповідну позначку, автовласник не зможа ані оскаржити постанову, ані сплатити штраф.

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Також юристи надали поради тим водіям, у кого при зупинці патрульні запитують, чому вони порушують правила. Це запитання вважається одним із найпоширеніших. Тих автовласників, хто виявить невпевненість, можуть «розкрутити» на визнанні порушення, що було здійснено ще до зустрічі з екіпажем патрульних, чи якого не було взагалі.

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В правилах чітко зафіксовано, що патрульні не мають права безпідставно зупиняти автівки. В такому випадку водіям радять уточнювати у правоохоронців, що вони, власне, мали на увазі, запитуючи про порушення, а також цікавитися причиною зупинки автомобіля.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповідав, як прохання поліцейських переставити машину може вилитися у штраф за «п'яне водіння».

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Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції у соцмережах

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