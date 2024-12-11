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Ризикують усім: чому принц Гаррі та Меган Маркл прирікають свої дітей на сумне життя

15:22 12 грудня 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, яких критикують за лицемірство через розкішний спосіб життя, ризикують усім і можуть навіть приректи принца Арчі та принцесу Лілібет на «сумне» життя. Про це повідомила королівська експертка Дженні Бонд, пише geo.tv.

«Як цікаво та водночас сумно буде для Арчі та Лілібет, якщо вони виростуть, знаючи, що є частиною однієї з найвідоміших сімей у світі, — і все ж вони відчужені майже від усіх з них. Знати, що їхній дід і дядько були королями, а вони їх не знали», — каже експертка.

В очах пані Бонд це більше схоже на зведення рахунків, що позначиться на «невинних сторонах». Тим часом з наближенням Різдва нещодавно стало відомо, що Гаррі та Меган планують вечірку біля басейну, на якій будуть присутні вони та мама Маркл.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі та Меган Маркл отримали серйозний сигнал від королівської родини: пара не отримала запрошення на королівську різдвяну зустріч у шотландському палаці.

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