Ревнощі та заздрість: чому посварилися Меган Маркл і Вікторія Бекхем

На початку стосунків американської актриси Меган Маркл із принцом Гаррі дружба між нею та Вікторією Бекхем була дуже тісною. Вікторія та її чоловік, колишній футболіст Девід Бекхем, навіть були присутні на королівському весіллі Меган і Гаррі в 2018 році, але з того часу все змінилося.

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Декілька повідомлень свідчать про те, що Маркл і Вікторія далекі від хороших стосунків і навіть не спілкувалися одна з одною кілька років, і, мабуть, на це є причина, пише Marca.

Королівський аналітик Кінсі Шофілд, який раніше критикував пару, яка зараз живе в Монтесіто, стверджує, що сварка між Меган і Вікторією «зводиться до ревнощів».

Шофілд сказав ЗМІ: «Зрештою, я думаю, що наслідки спричинила заздрість».

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«У нас, безперечно, є приклади, коли Меган звинувачувала Вікторію у витоку історій у пресу, хоча насправді це була портьє салону, але я думаю, що сьогодні все зводиться до ревнощів», — додав Шофілд.

Зі свого боку, автор Том Бауер стверджував у своїй книзі «Дім Бекхема», що Меган була розлючена після того, як таблоїд The Sun опублікував статтю про її міцну дружбу з Вікторією.

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У ній йшлося про те, що спочатку Гаррі та Меган звинуватили Вікторію у витоках інформації, а принц Гаррі нібито зробив напружений телефонний дзвінок Девіду Бекхему, який люто заперечив ці звинувачення.

Про суперечку між двома жінками Шофілд додав: «Вікторія Бекхем є антиподом Меган Маркл».

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«Меган креативна, прогресивна, працьовита. Вікторія дотримується порад людей, яких вона вважає розумнішими за себе, і виконує їх», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл хоче примирення з ображеною нею Вікторією Бекхем. Крім того, ексредакторка відомих журналів прокоментувала нерадісне майбутнє дружини Гаррі, яка зробила всі можливі помилки.

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