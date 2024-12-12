путін взагалі не зацікавлений в переговорах: експерт про реалістичність мирних планів

Зараз, коли росія досягає військового прогресу в Україні, жоден мирний проєкт не є реалістичним, оскільки рф просто не приймає їх. Так вважає Індрек Каннік, директор Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні, ексміністр оборони Естонії (1994). Він незабаром стане радником головного дипломата ЄС Каї Каллас зі стратегічної політики та політичної аналітики в Брюсселі, пише err.ee.

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На думку Канніка, те, що Трамп прийняв запрошення президента Франції поїхати в Париж і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, є позитивним.

«Дональд Трамп хоче досягти перемир'я в Україні, це абсолютно зрозуміло, — каже Індрек Каннік. — Але як цього досягти — з цього приводу йдуть дискусії та переговори. Якщо Трамп виступить зі своїми конкретними пропозиціями, які має принести цей мирний процес, то Україна погодиться підійти до цього питання серйозно, а росія — я дуже сумніваюся, бо досі заяви російських політичних лідерів були протилежними: ми не будемо говорити про перемир’я, ми хочемо завоювати територію, ми хочемо рішення, яке підходить для росії щодо оборонної політики.

Це та сама пропозиція, з якою росія виступила у грудні 2021 року. По суті, це означає, що НАТО відійде до кордонів, де Польща, Чехія та Угорщина ще не були членами Альянсу. Це нереалістичні пропозиції, вони ніколи не пройдуть, і росія знає, що вони не пройдуть. Вона показує, що не зацікавлена в жодних переговорах на цей момент", — сказав Каннік.

На думку Канніка, якщо нинішнє політичне керівництво росії залишиться при владі, навіть якщо вони підуть на перемир'я з якимись рішеннями, вони не змиряться з ситуацією.

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«росія не досягла багатьох своїх цілей. А однією з них було фактично знищення української держави, — нагадує Каннік. - Вони обов’язково почнуть готуватися до нової війни проти України, як і проти інших своїх сусідів. Сьогодні жоден мирний проєкт не є реалістичним, тому що росія його просто не прийме. Її можна посадити за стіл переговорів, коли вона відчує свою слабкість на військовому фронті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за прогнозом Fitch Ratings, війна в Україні триватиме й у 2025 році, а мирна угода є малоймовірною.

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