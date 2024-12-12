«Закручування гайок» банками: голова НБУ пояснив, кому з українців точно обмежать перекази сумою у 50 тисяч грн

Меморандум банків про ліміт на карткові перекази у 50 тисяч гривень встановлять для клієнтів з найвищим ризиком без підтверджених доходів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у соціальній мережі.

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«Ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як „високо ризикові“. По суті, не мають жодних документів. Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази», — написав він.

За його словами, «якщо ви працюєте «в білу», отримуєте зарплату, з якої сплачуються податки, або ж в інший спосіб можете документально підтвердити свої доходи чи статки, «для вас взагалі нічого не зміниться».

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Пишний нагадав, що це не змінилося і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів на рівні 150 тисяч гривень.

Голова НБУ зазначив, що успішна реалізація меморандуму може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який НБУ запровадив у жовтні строком на пів року.

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Зазначимо, що кілька українських банків 10 грудня підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг». Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти на карткові операції, а також на перекази за реквізитами IBAN:

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- з 01.02.2025 — для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

- для клієнтів «середнього» та «низького» рівнів ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;

з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Зазначимо, підписання банками Меморандуму може радикально змінити систему безготівкових розрахунків українців. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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