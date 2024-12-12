Подобається, як він плаче: дружина Остапчука зізналася у почуттях (фото)

Популярний шоумен та телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина стали батьками. У родині народився хлопчик Тимофій. Мати та дитина почуваються добре, але поки ще знаходяться у віп-палаті одного зі столичних пологових будинків. Поруч з ними й Володимир. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина детально описує подробиці народження первістка та відверто зізнається у своїх почуттях.

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Катерина розповіла, що у неї був запланований кесарів розтин, бо вона має дві матки.

«Одна з маток просто існує, не виконує ніякої ролі, вона не працює, але через неї інша матка нестандартної форми», — пояснила підписникам Катерина.

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Молода матуся зізналася, що у захваті від свого нового статусу та її ніщо не дратує.

«Навіть те, що я за 2,5 доби поспала три години), — написала Катерина. — Я не знаю, як працює мамський мозок, але мені подобається навіть те, як він плаче».

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За словами Катерини, син схожий на неї. Щодо народження другої дитини, то вона зізналася, що навіть про це поки не думає.

«Вважаю, що спочатку треба дати повноцінно увагу першій дитині, — написала молода матуся. - Хоча б років до 4».

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Нагадаємо, це вже третя дитина у Володимира Остапчука.

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