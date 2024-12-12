Курс долара до 22 грудня: чи будуть зміни на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку України у першій половині грудня була досить стабільною. Наступний тиждень першого зимового місяця також буде стабільним і навряд чи принесе серйозні зміни.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, на готівковому ринку можна очікувати відносного балансу між покупцями і продавцями, оскільки святковий сезон у розпалі, тому кількість продавців валюти може бути порівнянною з кількістю покупців.

Також у святкові дні можливо, що курс міжбанку і курси готівкового ринку можуть максимально наблизитися один до одного.

Якщо ж говорити про обставини тиску на ринок, то вони залишаються вельми значущими: це військові та енергетичні чинники, загальна невідомість/побоювання з приводу ситуації в економіці країни і відповідно курсах валют. Однак після отримання вагомих обсягів міжнародної фінансової допомоги (а це $ 6,5 млрд у листопаді) можна розраховувати, що бюджет-2024 буде майже повністю бездефіцитним, що дасть додаткові плюси до стабільності гривні.

РЕКЛАМА

Загалом найімовірніше готівковий долар не підніметься вище за 42 гривні, а різниця в курсах протягом тижня становитиме близько 40−60 копійок.

- Таким чином, на валютному ринку ще один тиждень, незважаючи на зовнішні чинники, може бути досить «спокійним»: курсові зміни не вибиватимуться за усталену парадигму, а Нацбанк продовжить реалізовувати ефективну стратегію, спрямовану на знешкодження будь-яких потенційних загроз, — наголосив Тарас Лєсовий.

РЕКЛАМА

Як заявляє народний депутат Данило Гетманцев, за 11 місяців на підтримку курсу долара НБУ витратив 29,5 млрд дол. За аналогічний період 2023 року було витрачено 25,1 млрд дол.

Раніше повідомляли про те, що курс долара залишається важливим чинником, наприклад, на ринку нерухомості, ціни на якому у 2025-му році можуть зрости щонайменше на 15%.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook