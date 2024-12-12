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Тренд — квіти на ялинці: ці поради допоможуть вам прикрасити інтер'єр стильно

22:26 13 грудня 2024
Квітка для прикрашання ялинки

Квіти на ялинці — актуальний тренд сьогодення. Ялинка, прикрашена трояндами або півоніями, має незвичайний вигляд. Квіткова тенденція виникла кілька років тому. Особливість цього року в тому, що квіти стали величезними, втім, як і на сукнях цього літа.

Їх не повинно бути багато. Вони є акцентами.

Резонне питання, як вписати квіти у святкову композицію. Зробити це нескладно. Ідеальне поєднання ялинкових куль та квітів. Неймовірно красивий вигляд на ялинці мають білі троянди, наче створені зі снігу. До таких троянд підберіть гарні сніжинки та бурульки, які додадуть композиції вишуканості.

Рожеві троянди та півонії будуть гарними на штучній сріблястій або білій ялинці. До речі, цього року популярні й кольорові ялинки — рожева, м'ятна, блакитна… Квіти на таких деревцях матимуть дуже стильний вигляд.

Також квітами можна прикрасити вінок на дверях чи над каміном.

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Виявляйте фантазію, створюючи в оселі атмосферу зимових свят. Спробуйте зробити квіти власноруч, залучіть до процесу створення дітей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що банти — фаворити цьогорічної святкової ялинки.

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Читайте також: «Створення ялинкової кульки схоже на пошиття вечірньої сукні», — майстриня Олена Зіненко

Фото Ольги Сметанської

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