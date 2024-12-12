Це нормально: принц Гаррі напередодні Різдва говорив про любов та втрати

Принц Гаррі, якого назвали тупим та черствим, надіслав сердечне різдвяне послання своїм маленьким шанувальникам під час онлайн-сесії. Герцог Сассекський, який з’явився на відеодзвінку із гуртом «Маленькі солдати Скотті», сказав своїм 280 юним шанувальникам, що почуватися самотнім у святковий період — це нормально, пише geo.tv.

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40-річний Гаррі, який був без дружини Меган Маркл, сказав: «Це нормально відчувати самотність у Різдво. Деякі люди будуть святкувати та радіти, інші замислюватимуться, деякі люди будуть сумувати, і, можливо, ви відчуєте всі ці емоції, і це абсолютно добре. Пам’ятайте, ви є один у одного, у вас є Скотті, і у вас є люди, які вас люблять».

Принц Гаррі покинув королівську родину ще в 2020 році разом із дружиною Меган Маркл і сином принцом Арчі. Пізніше подружжя звинуватило королівську родину в проявах расизму по відношенню до їх сина та публічно поділилося цим на телебаченні. Зараз Гаррі та Меган живуть у Каліфорнії, де народилася їхня донька, принцеса Лілібет.

Раніше у «ФАКТАХ» писали про те, чому принц Гаррі та Меган Маркл прирікають свої дітей на сумне життя.

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