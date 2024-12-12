Князєва остаточно звільнили з Верховного суду

Екс-суддю Всеволода Князєва, за якого на початку року було внесено заставу у 18 млн грн, остаточно звільнили з посади судді Верховного суду.

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«Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва В. С. з посади судді Верховного Суду», — говориться у повідомленні Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що 18 липня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.

15 серпня Князєв спробував оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

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«За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного суду», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Також Князева позбавили посади голови суду.

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31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу у розмірі 18,168 млн гривень. У червні Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.

Нагадаємо, що нині в юридичній спільності серйозно критикують також діяльність Вищого антикорупційного суду, зокрема за скандали довкола нього та «катастрофічний» провал у тестуванні на IQ, який шокував навіть публічних захисників ВАКС.

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