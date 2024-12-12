ВАКС деградує та залежить від НАБУ і САП: юридична спільнота обурюється через скандали навколо антикорсуду

Вищий антикорсуд деградує до рівня «радянського районного суду» через залежність від НАБУ-САП. Це підтверджується низкою останніх скандалів та «катастрофічним» провалом у тестуванні на IQ, який шокував навіть публічних захисників ВАКС. Про це написав у своєму блозі політичний експерт Олег Постернак.

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За його словами, в останні місяці року різко зросла кількість скандалів, що компрометують весь склад Вищого антикорупційного суду.

«Поміж головних тем — „злив“ резонансних справ за участі корупціонерів, які потім тікають за кордон; розкішний спосіб життя суддів ВАКС у розпал війни; виконання цим судом завдань НАБУ і САП, що все більше нагадує практику радянської Феміди. Апогей цих процесів — падіння загального інтелектуального рівня складу ВАКС та претендентів на посади: нещодавній провал суддівським корпусом тестів на рівень IQ шокував навіть публічних захисників антикорсуду», — написав експерт.

Він нагадав слова адвоката Тараса Баранова про сповідування ВАКС посттоталітарного підходу — підігрування детективам НАБУ та прокурорам САП. А адвокат Ростислав Кравець заявляв, що дії ВАКС прямо повторюють 37 рік минулого століття: тоді особи не знали, за що й на підставі чого їх звинувачують.

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Поміж інших скандалів з ВАКС, які наводить Постернак, — «віджим» в держави пів мільйона гривень суддею ВАКС Катериною Сікорою за допомогою колег в іншому суді. Ще одна суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна в розпал війни стала власницею елітної автівки з салону — BMW Х6. Суддя Микола Глотов, який розплакався, коли йому заявили відвід на судовому засіданні, тим не менш за рік з початку повномасштабного вторгнення придбав «Теслу» за майже 2 млн грн. Суддя Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло та ще низку відомостей не зазначив у декларації. У махінаціях із житлом помічений також Віталій Крикливий, якому дружина писала судові рішення.

Окрім того, експерт навів дані, що за підсумками тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей (IQ-тест) з 74 кандидатів на посади суддів ВАКС прохідний бал набрали тільки 25 кандидатів. З 49 кандидатів на суддів Апеляційної палати ВАКС прохідний бал набрали лише 19 кандидатів.

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Постернак наголосив, що йдеться про судовий орган, який було створено не так давно під наглядом наших партнерів та громадянського суспільства.

«Відомий вислів, який приписують другому Президенту України Леоніду Кучмі: «Яку б партію не будували, однаково виходить КПРС». У нашому випадку: який би суд не створювали, однаково виходить «радянський народний суд», — написав експерт.

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Наслідком деградації, на думку Постернака, може стати польський варіант, де нова коаліція, що перемогла на виборах минулого року, в угоді передбачила ліквідацію Центрального антикорупційного бюро.

«У наших реаліях може йтися про знесення всього антикорупційного трикутника — НАБУ-САП-ВАКС, як, щонайменше, неефективного. А реально — шкідливого», — підсумував експерт.

Раніше експерт заявив про небезпечний прецедент, створений суддею ВАКС.

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