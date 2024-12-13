Це шок: Ірина Федишин стала жертвою шахраїв

Популярна співачка Ірина Федишин, яка пережила ракетний обстріл у Львові, зараз знаходиться у великому турі по Америці та Канаді. Саме у цей час шахраї зламали її ютуб-канал та згенерували на ньому фейкове відео. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, підкресливши, що все сказане у відео — брехня. Мова йде про ніби-то втечу артистки разом з сім'єю з країни.

ВІДЕО ДНЯ

«Мій YouTube-канал зламали! - повідомила Ірина. — Зараз виклали фейкове провокативне відео на каналі, згенерувавши мій голос. Прошу не довіряти відео, яке публікується в даний час на моєму YouTube каналі… У мене шок! Підробили мій голос і плетуть всякі нісенітниці. Це діють шахраї, зловмисники і я до цього не маю відношення».

Ірина повідомила, що звернулася вже до усіх установ та проблема має бути вирішена найближчим часом.

Підписники співачки відразу відреагували на новину.

РЕКЛАМА

«Подивився те відео, — написали у коментарях. — Зразу стало зрозуміло, кому таке вигідно. Русня гній».

«Це штучний інтелект так використовують! - поділилися думками. — Який жах!!»

«І прикро, що люди ведуться на цю підробку», — зауважили шанувальники.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше відомий продюсер розповів про причини розриву з популярною співачкою.

274

Читайте нас у Facebook