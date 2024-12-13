У Міністерстві оборони спалахнув скандал через спробу ліквідувати Агенцію оборонних закупівель: вимоги НАТО були проігноровані

Директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк заявила про грубі порушення у роботі Міністерства оборони, пов’язані з діяльністю Агенції оборонних закупівель (АОЗ). За її словами, після публікації рекомендацій щодо створення наглядової ради в АОЗ, яка є обов’язковою вимогою НАТО, заступник міністра Дмитро Кліменков заявив про ліквідацію агенції, посилаючись на нібито «вимогу НАТО». Це твердження, як зазначила Каленюк, є прямою брехнею.

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«Написали, що в АОЗ має бути наглядова рада — це вимога НАТО. Так само, як і вимога НАТО прибрати закупівельних посередників. Але за кілька тижнів після нашої публікації Дмитро Кліменков виходить із ініціативою ліквідувати Агенцію оборонних закупівель, прикриваючись вимогами НАТО. Міністр оборони Рустем Умєров, своєю чергою, підтримав це рішення задовго до заяв Кліменкова, про що свідчить його інтерв’ю виданню «Лівий берег», — заявила Каленюк.

Після цього рішення міжнародні партнери України почали висловлювати занепокоєння, а громадянське суспільство намагалося зупинити ліквідацію агенції. Попри це, Кліменков не лише не поніс відповідальності за свої дії, але й отримав нові повноваження, включно з управлінням земельним фондом оборони, будівництвом житла для військових, корпоративним управлінням державними підприємствами, такими як «Укрнафта», та департаментом військово-технічної політики, який має бюджет у 400 мільярдів гривень.

«Замість змінити ситуацію міністр і його команда імітують діяльність. Звільнили кількох заступників, однак основні гравці, як-от Кліменков, залишились. Це нагадує боротьбу з вітряками. Як не пиши статті чи рекомендації, поки Умєров залишається міністром, це схоже на биття головою об стіну», — підкреслила Дарина Каленюк.

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Свою позицію щодо ситуації в Міноборони висловила й відома волонтерка Марія Берлінська, яка наголосила на глибоких проблемах у системі управління.

«Все, що розповідає Дарина, є у нашій статті. Я раджу уважно її прочитати, бо те, що ми бачимо всередині міністерства, — це не лише хаос, але й саботаж. Я вважаю, що не буває хороших чи поганих політиків, вони можуть бути або підконтрольні суспільству, або ні. І лише вимогливе суспільство може змусити політиків працювати прозоро й відповідально», — заявила Берлінська.

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За її словами, у міністерстві часто немає чіткості в управлінських рішеннях, а комунікація нагадує так званий «чайка-менеджмент». «Коли керівник з’являється раз на два тижні, гучно махає крилами, щось кричить, а потім зникає — це не може бути ефективним. Такі підходи лише підривають довіру та демотивують команду», — підкреслила вона.

Експерти наголошують, що ситуація з АОЗ та хаотичні рішення у Міноборони ставлять під загрозу не лише внутрішню стабільність, а й міжнародну довіру до України.

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Наприклад, Данія, яка почала співпрацю з Агенцією оборонних закупівель, заявила про готовність виділяти кошти на українську зброю через цю інституцію. Проте рішення Міноборони передати бюджет АОЗ іншим структурам, зокрема Державній прикордонній службі, поставило цю модель під сумнів.

«Це приклад саботажу, коли ми роками вибудовували довіру міжнародних партнерів, а потім самі її руйнуємо необдуманими діями. Такі кроки можуть дорого коштувати Україні», — підсумувала Дарина Каленюк.

Ситуація у Міністерстві оборони вимагає негайних рішень, адже хаос і саботаж у ключовому міністерстві країни під час війни ставлять під загрозу як обороноздатність, так і міжнародну підтримку. Експерти закликають суспільство вимагати прозорості, відповідальності та підзвітності від усіх, хто відповідає за безпеку країни.

Раніше Марія Берлінська закликала вище керівництво заявити про необхідність мобілізації всіх українців без винятку, аби і політики, і прокурори, і дипломати пішли фронт.

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