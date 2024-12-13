Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

У польській кухні є своя версія класичного зимового салату «Оселедець під шубою». Для її приготування потрібне філе оселедця та варений буряк. Салат «Оселедець під периною» має свої особливості і містить незвичні для українців складові, пише кулінарний ресурс «Шуба».

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Інгредієнти (4 порції):

Буряк варений — 2 шт.

Оселедець, філе — 4 шт.

Квашені огірки — 2 шт.

Яйця курячі — 3 шт.

Яблуко — 1 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Майонез 67% - 120 г

Сметана 15% - 2 ст. л.

Олія — 40 мл

Сіль за смаком

Лимон, сік — 15 мл

Лимон, цедра — 20 г

Перець чорний мелений за смаком

Зелена цибуля за смаком

Спосіб приготування:

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Спочатку треба нарізати буряк і яблуко дрібним кубиком. Огірки нарізати та вичавити зайву рідину. Філе оселедця помістити в глибоку миску, додати олію, сік ½ лимона та половину цедри. Залишити на 30 хвилин маринуватися. Потім теж подрібнити.

Потім для соусу змішати майонез, сметану, сіль, сік ½ лимона та другу половину цедри.

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Далі треба почистити яйця. Один жовток відкласти для прикрашання, решту жовтків, разом із білками не надто дрібно порізати.

Після цього треба на велику тарілку викласти оселедець, полити рівномірно невеликою кількістю соусу. На нього зверху викласти цибулю, потім — яблука й знову полити рівномірно невеликою кількістю соусу. Викласти яйця та квашений огірок, полити рівномірно невеликою кількістю соусу й викласти буряк. Полити рештою соусу.

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Верхній шар салату можна прикрасити смужками зеленої цибулі, буряка і жовтка.

Салат має настоятися в холодильнику 2−3 години. Потім можна подавати. Смачного!