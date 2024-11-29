Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

Салати та закуски з оселедцем вельми популярні у господинь. Той же оселедець під шубою, який можна готувати не лише у вигляді салату, а й робити з ним канапе.

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Профільний ресурс «Шуба» пропонує рецепт естонської закуски з оселедцем, яка смакує з чорним хлібом чи тостами.

Інгредієнти: Оселедець, філе — 300 г;

Свіжий огірок — 250 г;

Цибуля жовта ріпчаста — 100 г;

Сметана 20% - 400 г;

Кріп — пучок;.

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Желатин — 10 г;

Холодна вода — 125 мл;

Зелена цибуля — 10 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Огірки нарізати кубиками (до 5 мм), подрібнити цибулю та кріп. Оселедеть також нарізати невеликими кубиками.

В одну миску покласти кріп і оселедець, в іншу — цибулю, яку потрібно залити окропом та відкинути на сито.

Огірки посолити і дати постояти. Коли вони пустять сік, додати до оселедця та кропу разом із соком.

Желатин залити водою та дати набухнути, а потім трохи нагріти на невеликому вогні. Коли він розчинеться, поступово додати до сметани.

З’єднати всі продукти в одній мисці, додати сіль та перець.

Розкласти закуску по невеликих ємностях та поставити у холодильник на 4−5 годин.

Перед подачею можна прикрасити закуску зеленою цибулею.

Автори рецпту радять використовувати слабосолоний оселедець. У закуску можна додати кислинки — трохи лимонного соку або яблучного оцту. А ще частину сметани можна замінити грецьким йогуртом чи додати трохи гірчиці.

Про те, як приготувати закуску з яєць та оселедця, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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