Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно
Салати та закуски з оселедцем вельми популярні у господинь. Той же оселедець під шубою, який можна готувати не лише у вигляді салату, а й робити з ним канапе.
Профільний ресурс «Шуба» пропонує рецепт естонської закуски з оселедцем, яка смакує з чорним хлібом чи тостами.
Інгредієнти:
- Оселедець, філе — 300 г;
- Свіжий огірок — 250 г;
- Цибуля жовта ріпчаста — 100 г;
- Сметана 20% - 400 г;
- Кріп — пучок;.
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Желатин — 10 г;
- Холодна вода — 125 мл;
- Зелена цибуля — 10 г.
Читайте також: Оселедець по-корейськи: швидкий рецепт смачної закуски
Приготування:
- Огірки нарізати кубиками (до 5 мм), подрібнити цибулю та кріп. Оселедеть також нарізати невеликими кубиками.
- В одну миску покласти кріп і оселедець, в іншу — цибулю, яку потрібно залити окропом та відкинути на сито.
- Огірки посолити і дати постояти. Коли вони пустять сік, додати до оселедця та кропу разом із соком.
- Желатин залити водою та дати набухнути, а потім трохи нагріти на невеликому вогні. Коли він розчинеться, поступово додати до сметани.
- З’єднати всі продукти в одній мисці, додати сіль та перець.
- Розкласти закуску по невеликих ємностях та поставити у холодильник на 4−5 годин.
- Перед подачею можна прикрасити закуску зеленою цибулею.
Автори рецпту радять використовувати слабосолоний оселедець. У закуску можна додати кислинки — трохи лимонного соку або яблучного оцту. А ще частину сметани можна замінити грецьким йогуртом чи додати трохи гірчиці.
Про те, як приготувати закуску з яєць та оселедця, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay1493
Читайте нас у Facebook