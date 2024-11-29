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Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

18:11 29 листопада 2024
Оселедець

Салати та закуски з оселедцем вельми популярні у господинь. Той же оселедець під шубою, який можна готувати не лише у вигляді салату, а й робити з ним канапе.

Профільний ресурс «Шуба» пропонує рецепт естонської закуски з оселедцем, яка смакує з чорним хлібом чи тостами.

Інгредієнти:

  • Оселедець, філе — 300 г;
  • Свіжий огірок — 250 г;
  • Цибуля жовта ріпчаста — 100 г;
  • Сметана 20% - 400 г;
  • Кріп — пучок;.
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Желатин — 10 г;
  • Холодна вода — 125 мл;
  • Зелена цибуля — 10 г.

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Приготування:

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  • Огірки нарізати кубиками (до 5 мм), подрібнити цибулю та кріп. Оселедеть також нарізати невеликими кубиками.
  • В одну миску покласти кріп і оселедець, в іншу — цибулю, яку потрібно залити окропом та відкинути на сито.
  • Огірки посолити і дати постояти. Коли вони пустять сік, додати до оселедця та кропу разом із соком.
  • Желатин залити водою та дати набухнути, а потім трохи нагріти на невеликому вогні. Коли він розчинеться, поступово додати до сметани.
  • З’єднати всі продукти в одній мисці, додати сіль та перець.
  • Розкласти закуску по невеликих ємностях та поставити у холодильник на 4−5 годин.
  • Перед подачею можна прикрасити закуску зеленою цибулею.

Автори рецпту радять використовувати слабосолоний оселедець. У закуску можна додати кислинки — трохи лимонного соку або яблучного оцту. А ще частину сметани можна замінити грецьким йогуртом чи додати трохи гірчиці.

Про те, як приготувати закуску з яєць та оселедця, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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