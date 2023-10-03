Оселедець під білою периною: чудова альтернатива багатьом «святковим» салатам

Для багатьох українців уявлення про Різдво чи Новий рік неможливі без таких «зимових» салатів, як «Мімоза», «Оселедець під шубою» чи «Олів'є».

Але не менш смачною буде риба і в інших стравах — зокрема, в салаті «Оселедець під білою периною», який напевне приємно здивує гостей своєю новизною та оригінальністю.

Рецепт цього салату приводять в Telegram-групі «Кулінарна книга».

Для приготування салату знадобляться:

250−350 г слабосоленого оселедця

1 невелика цибуля порей

5 варених яєць

200 г твердого сиру

майонез

сіль

перець

зелень для декору.

Приготування:

1. На дно форми викладаємо нарізаний на шматочки оселедець, потім нарізану півкільцями тоненько цибулю порей.

2. Змащуємо майонезом і після цього посипаємо натертими на дрібній тертці яйцями, солимо, перчимо, змащуємо знову майонезом.

3. Зверху щедро посипаємо натертим твердим сиром. Прикрашаємо за бажанням.

Нагадаємо, що поки до зимових свят залишається чимало часу, можна присвятити його приготуванню суто «осінніх» закусок — зокрема, курячих гомілок з виноградом.

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