Після важкого поранення повернувся у стрій: під Курськом загинув воїн з Хмельниччини

У Судилківській громаді на Хмельниччині в останню земну дорогу провели бійця Миколу Гордійчука. За тиждень йому мало виповнитись лише 27 років, повідомляє сільська рада:

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«Микола був доброзичливим, чуйним, щирим, ввічливим, працелюбним, відповідальним. Любив займатися спортом, цікавився автомобілями, любив голубів. Після школи вступив до Шепетівського профільного ліцею, далі почав свій трудовий шлях: працював слюсарем-монтером. Молоде життя хлопчини було сповнене планів на майбутнє, повне бажань, мрій, кохання… Але 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення рф на територію нашої країни змінило всі плани».

Вже 28 лютого 2022 року Микола Гордійчук був призваний на військову службу за мобілізацією — служив у роті забезпечення на одному з військових об’єктів. З 2023 року солдат десантно-штурмової бригади вже брав участь в боях за Лиман.

«Мисливець» — такий позивний мав Микола серед побратимів (свого часу займався мисливством) — мужній, хоробрий, відважний, — розповідають у громаді. — У битві за Лиман Микола Вікторович дістав важке поранення голови і тіла: складна операція, потім реабілітація, проходження ВЛК — і він знову стає на захист країни. Стійко переносив інтенсивні навантаження. Намагався підтримувати високий моральний дух колективу, вникав у турботи оточуючих".

Поховали Миколу Гордійчука в рідному селі з усіма військовими почестями

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Відданий військовій присязі воїн загинув 4 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області. Поховали Миколу Гордійчука в рідному селі з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у селі Яблунне на Рівненщині відбулося прощання із загиблим військовослужбовцем Борисом Прокопчуком. Його життя обірвалось на Донеччині. Воїну навіки 49 років.

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