Дванадцятий удар по українській енергетиці: хто опинився під ударом, де найбільше не буде світла і чого можна очікувати далі

У п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти завдали чергового, за даними Міненерго України, вже 12-го масованого удару по енергетичній інфраструктурі України за 2024-й рік, в якому використовувалися 93−94 ракети і майже 200 безпілотників. Наслідком цього вже стали нові обмеження щодо постачання електроенергії, які призвели до одночасного відключення великої кількості споживачів.

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Як стверджують Telegram-канали, було завдано цілеспрямованого удару по Стрийській ТЕЦ у Львівській області та Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській. Також під ударом були енергооб'єкти у Тернопільській, Київській, Хмельницькій, Харківській, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях.

Загалом, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії, атака росії може коштувати Україні до 50% генеруючих потужностей електроенергії. Так, із 9 атомних енергоблоків українських АЕС п'ять були змушені знизити потужність виробництва електроенергії через те, що її нікуди подіти.

Як наслідок всього цього в Міненерго України заявили, що у всіх областях застосовуються три черги погодинних відключень одночасно. Інакше висловлюючись, електроенергія повинна подаватися за графіком 2/2, тобто приблизно 12 годин на добу споживачі мають бути зі світлом. Водночас у відомстві попередили, що графіки можуть змінюватись і порекомендували дізнаватися графіки на сайтах своїх обленерго.

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У той же час ситуація з електроенергією сильно відрізняється від регіону до регіону. Наприклад, у Тернопільській області світло відсутнє більш ніж у 50% споживачів. В Одесі та області графіки відключень передбачають можливість відсутності електроенергії у регіоні до 18 години на добу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко каже, що, крім відсутності світла, постраждають і споживачі тепла, оскільки під ударом опинилися й об'єкти газової інфраструктури.

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«Газ використовується як для обігріву, так і для вироблення електроенергії. Додатковий удар отримають ті, хто залишився без доступу до центрального опалення та використовує електроенергію для обігріву. Насамперед це близько 150 тисяч мешканців Кривого Рогу, які не одержують тепла, адже вже починаються морози. Наприклад, у Києві вранці було вже мінус 3 градуси морозу», — зазначає співрозмовник «ФАКТІВ».

Загалом на думку експерта найближчі місяці на українців очікують вельми жорсткі обмеження у графіку електропостачання та відключення електроенергії будуть великими та стабільними.

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Раніше повідомляли про те, що навесні-влітку українцям прогнозують зростання тарифів на електроенергію та природний газ до 7 та 12 гривень відповідно.

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