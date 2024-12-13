Дзвіночок у різдвяному декорі — символ добрих звісток: ці поради варто взяти до уваги

Дзвіночки — одна з найпопулярніших ялинкових іграшок на ялинці. І це невипадково. Дзвіночок — символ добрих, радісних звісток, а також удачі. Він часто присутній у декорі різдвяного вінка. Прикрашаючи дзвіночками ялинку, поєднуйте їх із кулями, шишками, будиночками, грибочками…

ВІДЕО ДНЯ

Порцелянові, кришталеві або металеві дзвіночки можуть бути чудовою прикрасою інтер'єру, якщо помістити їх, наприклад, на комод або полицю. Доповніть композицію гілочками ялинки чи сосни з шишками.

Можна спекти різдвяне печиво у формі дзвіночків і посипати цукровою пудрою — воно матиме чарівний вигляд. Залучайте до цього процесу дітей — їм дуже сподобається. Таке різдвяне печиво також можна прикрасити цукровою глазур'ю.

Оскільки дзвіночок — символ удачі, це чудова ідея для подарунка. Обов'язково скажіть адресатові про символічне значення подарунка.

До речі, дзвіночками можна прикрасити упаковку з подарунком, наприклад, гаджетом чи солодощами. У поєднанні з бантом вони матимуть прекрасний вигляд.

РЕКЛАМА

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про різдвяну казку в українській порцеляні.

Читайте також: Найнесподіваніші місця в будинку для новорічного декору: ці ідеї варто взяти на замітку РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook