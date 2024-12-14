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«Ми поки що не плануємо таких дій»: Туск про польські війська в Україні

15:23 14 грудня 2024
Дональд Туск

Прем'єр-міністр Дональд Туск, який нещодавно відвідав першу побудовану ділянку «Східного щита» для захисту від можливої російської агресії, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Серед тем переговорів була війна в Україні, пише видання TVN 24.

Під час спільної конференції Туск сказав, що вони з Макроном обмінялися інформацією та намірами щодо дій заради миру.

«У нас є абсолютно чітка позиція, що Україна має бути присутня на всіх переговорах, і кожен варіант, кожна пропозиція також має бути прийнята нашими друзями в Києві, — підкреслив Туск. — Хочу скористатися цією можливістю і припинити спекуляції щодо можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи укладення миру. Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві й тільки у Варшаві. Ми поки що не плануємо таких дій. Ми будемо співпрацювати з Францією над рішеннями, які, перш за все, захистять Європу, а також Україну».

Він також звернув увагу на те, що це в Польщі розташований найбільший, ключовий і єдиний «хаб допомоги Україні в такому масштабі».

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«Ми несемо витрати з повним переконанням, що це необхідно, що допомога Україні є також дією для безпеки Польщі, Франції та всієї Європи, — додав він. — Я хотів би, щоб це дійшло до всіх політиків у Європі, але також і в Києві, що Польща до всього взяла на себе тягар охорони кордону НАТО, всього Європейського Союзу з білоруссю та росією».

Раніше новобраний президент США Дональд Трамп розкрив нові деталі зустрічі та перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

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