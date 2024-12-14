У платіжках за комунальні послуги з’явився новий рахунок: кому доведеться платити більше

Жителям великих міст пояснили, що вони платять за тепло за принципом «чим холодніше на вулиці, тим дорожче коштує опалення». Але іноді у платіжках з'являються і не зовсім зрозумілі за призначенням платежі.

ВІДЕО ДНЯ

Про один з них розповів виконувач обов'язків директора Житомирської філії «Газорозподільні мережі України» Олексій Рубський на запит «Суспільного».

За його словами, новий рахунок стосується оплати за виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках, зокрема гуртожитках.

При цьому Рубський пояснив, що оплата послуг технічного обслуговування розраховується за єдиним підходом, визначеним Нацкомісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

РЕКЛАМА

Однак, кінцева вартість визначається індивідуально для кожного будинку, адже залежить від обсягу робіт.

Споживачі отримуватимуть платіжки того ж місяця, в якому фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж. Точні суми визначають після проведення перших робіт на об'єкті. Графік робіт публікується на сайті компанії «Газмережі».

РЕКЛАМА

Плата за роботи нараховуватиметься раз на 3 або 5 років — залежно від стану та терміну експлуатації мереж. Якщо термін експлуатації мереж до 25 років — то роботи виконуються раз на 5 років, якщо понад 25 років — раз на 3 роки.

Також нагадаємо, що вже з наступного року може зрости вартість централізованого опалення. Для деяких споживачів тариф може збільшитись навіть удвічі.

РЕКЛАМА

1011

Читайте нас у Facebook