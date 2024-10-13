Закінчились мийні засоби? Йдіть… на кухню: Олена Матвєєва порадила, як відмити унітаз від бруду без «хімії»

Олена Матвєєва — не менш авторитетна у мережі і популярна блогерка, ніж Марина Жукова.



Тому після виходу допису на сайті Жукової, Олена теж вирішила не «пасти задніх» і випустила вчора власний матеріал про те, як господиня може відмити бруд і жовті плями в унітазі без допомоги сірчаної кислоти, нашатирного спирту та інших не надто приємних речовин.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому експертка, вочевидь, робить розрахунок на те, що кожна жінка — «королева», яка завжди пам'ятає, що потрібно купити косметику чи продукти, але може забути про засіб для унітаза.

«Якщо потрібно почистити унітаз, але вдома немає ніякої побутової хімії, раджу заглянути у кухонну шафку — там ви знайдете те, що потрібно в такому випадку», — говорить вона.

Олена має на увазі харчову соду і лимонну кислоту.

РЕКЛАМА

Потрібно зробити суміш з двох столових ложок соди, ложки лимонної кислоти та води.

Суміш нанести на ті місця, які потрібно очистити.

РЕКЛАМА

Залишити її хвилин на 10−15. Якщо сильне забруднення, то варто залишити суміш на всю ніч. Але потрібно бути обережними, адже лимонна кислота досить агресивна.

Потім пройтися по забруднених місцях йоржиком.

РЕКЛАМА

Весь бруд та жовті плями щезли. Й унітаз знов сіяє як новий.

Раніше Олена Матвєєва розповіла, як позбавитися засмічення та запаху у раковині. А також, як приготувати засіб, який допоможе тримати сантехніку в чистоті досить тривалий час.

75

Читайте нас у Facebook