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Закінчились мийні засоби? Йдіть… на кухню: Олена Матвєєва порадила, як відмити унітаз від бруду без «хімії»

13:43 13 жовтня 2024
унітаз

Олена Матвєєва — не менш авторитетна у мережі і популярна блогерка, ніж Марина Жукова.

Тому після виходу допису на сайті Жукової, Олена теж вирішила не «пасти задніх» і випустила вчора власний матеріал про те, як господиня може відмити бруд і жовті плями в унітазі без допомоги сірчаної кислоти, нашатирного спирту та інших не надто приємних речовин.

При цьому експертка, вочевидь, робить розрахунок на те, що кожна жінка — «королева», яка завжди пам'ятає, що потрібно купити косметику чи продукти, але може забути про засіб для унітаза.

«Якщо потрібно почистити унітаз, але вдома немає ніякої побутової хімії, раджу заглянути у кухонну шафку — там ви знайдете те, що потрібно в такому випадку», — говорить вона.

Олена має на увазі харчову соду і лимонну кислоту.

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Потрібно зробити суміш з двох столових ложок соди, ложки лимонної кислоти та води.

Суміш нанести на ті місця, які потрібно очистити.

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Залишити її хвилин на 10−15. Якщо сильне забруднення, то варто залишити суміш на всю ніч. Але потрібно бути обережними, адже лимонна кислота досить агресивна.

Потім пройтися по забруднених місцях йоржиком.

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Весь бруд та жовті плями щезли. Й унітаз знов сіяє як новий.

Раніше Олена Матвєєва розповіла, як позбавитися засмічення та запаху у раковині. А також, як приготувати засіб, який допоможе тримати сантехніку в чистоті досить тривалий час.

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