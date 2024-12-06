Так прочищають унітази у Миколаєві: жителька міста поділилась дієвим способом «спасіння» сантехніки

Українці добре знають, що господині у Франції чистять унітази за допомогою спеціальних таблеток, які не допускають сильних засмічень.

Своєю чергою, хитрі китайці для ефективної прочистки унітазів створили спеціальне «вдосконалення» для вантуза, яке допомагає впоратися із засміченням навіть чоловікам без спеціальних навичок.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, виявляється, що і в Україні є ентузіасти прочистки сантехніки, які готові поділитися своїм досвідом.

Одна з них — жителька багатострадального міста Миколаєва, яка кілька місяців тому впустила до своєї квартири «пожити» знайому, і потім пожалкувала про це.

РЕКЛАМА

«Після того, як моя знайома пожила у мене в будинку кілька місяців і поїхала додому, я побачила, що унітаз у жахливому стані. Скоріш за все, вона його часто не змивала, після чого користуватись ним було просто неприємно», — розповіла власниця житла.

Щоб спасти сантехніку, жінка взяла столовий 9% оцет, і залила його на 4 години. Також приготувала лимонну кислоту — висипала цілу пачку — і все це залила окропом. І теж залишила на 4 години. Потім обробила унітаз «Доместосом», залишила на 15−20 хвилин, після чого взяла йоржик і почала очищати сантехніку.

В результаті такої обробки сечового каменю навіть не залишилося. Жінка зазначає, що рецепт дієвий. А якщо чистити одним «Доместосом», то такого результату не буде.

РЕКЛАМА

Ми також розповідали, як прибрати вапняний наліт в унітазі.

19

Читайте нас у Facebook