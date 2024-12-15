Підірвали шляхи та накрили ракетами: внаслідок спецоперації СБУ та ГУР окупанти втратили 40 цистерн з паливом (фото, відео)
Внаслідок чергової спецоперації на тимчасово окупованій частині Запорізької області на залізниці був підірваний потяг, який складався з вагонів-цистерн з пальним.
Як пише «Українська правда», посилаючись на джерела в українських спецслужбах, знищено 40 вагонів-цистерн та локомотив. Вибухівка спрацювала під час руху російського потягу поблизу села Олексіївка Більмацького району.
По потягу, що зупинився, вдарили дронами, внаслідок чого частина цистерн загорілася.
Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі — джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL— Українська правда (@ukrpravda_news) December 15, 2024
Далі перші та останні вагони були атаковані ракетами HIMARS. Це було зроблено для того, аби противник не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Вагони, що залишилися неураженими, ще раз добили дронами.
Внаслідок цієї операції була виведена з ладу залізнична гілка, якою паливом та іншим необхіднім забезпечували окупаційні війська.
Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого українські дрони в Грозному атакували бази силовиків Кадирова, а також місце розташування «кадирівців», яких відправляли на війну в Україну.
Фото — скріншот175
Читайте нас у Facebook