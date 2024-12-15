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Підірвали шляхи та накрили ракетами: внаслідок спецоперації СБУ та ГУР окупанти втратили 40 цистерн з паливом (фото, відео)

13:29 15 грудня 2024
Спецпризначенці знищили російський потяг з пальним, фото скріншот

Внаслідок чергової спецоперації на тимчасово окупованій частині Запорізької області на залізниці був підірваний потяг, який складався з вагонів-цистерн з пальним.

Як пише «Українська правда», посилаючись на джерела в українських спецслужбах, знищено 40 вагонів-цистерн та локомотив. Вибухівка спрацювала під час руху російського потягу поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Російський потяг з пальним підірвали в Запорізькій області, фото "УП"

По потягу, що зупинився, вдарили дронами, внаслідок чого частина цистерн загорілася.

Далі перші та останні вагони були атаковані ракетами HIMARS. Це було зроблено для того, аби противник не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Вагони, що залишилися неураженими, ще раз добили дронами.

Внаслідок цієї операції була виведена з ладу залізнична гілка, якою паливом та іншим необхіднім забезпечували окупаційні війська.

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Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого українські дрони в Грозному атакували бази силовиків Кадирова, а також місце розташування «кадирівців», яких відправляли на війну в Україну.

Фото — скріншот

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