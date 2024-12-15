Підірвали шляхи та накрили ракетами: внаслідок спецоперації СБУ та ГУР окупанти втратили 40 цистерн з паливом (фото, відео)

Внаслідок чергової спецоперації на тимчасово окупованій частині Запорізької області на залізниці був підірваний потяг, який складався з вагонів-цистерн з пальним.

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Як пише «Українська правда», посилаючись на джерела в українських спецслужбах, знищено 40 вагонів-цистерн та локомотив. Вибухівка спрацювала під час руху російського потягу поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Російський потяг з пальним підірвали в Запорізькій області, фото "УП"

По потягу, що зупинився, вдарили дронами, внаслідок чого частина цистерн загорілася.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі — джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL РЕКЛАМА December 15, 2024

Далі перші та останні вагони були атаковані ракетами HIMARS. Це було зроблено для того, аби противник не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Вагони, що залишилися неураженими, ще раз добили дронами.

Внаслідок цієї операції була виведена з ладу залізнична гілка, якою паливом та іншим необхіднім забезпечували окупаційні війська.

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Нагадаємо, що у ніч проти 15 лютого українські дрони в Грозному атакували бази силовиків Кадирова, а також місце розташування «кадирівців», яких відправляли на війну в Україну.

Фото — скріншот

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