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Україна

Не з Трампом: дипломат про ленд-ліз для України

14:21 16 грудня 2024
ленд-ліз для України

Сучасні Сполучені Штати, незалежно від того, чи в керівництві адміністрація Байдена чи Трампа, непридатні до реалізації таких проєктів, як ленд-ліз (нагадаємо, Палата представників Конгресу викреслила ленд-ліз для України із військового бюджету США на 2025 рік). Так вважає український політик і дипломат Роман Безсмертний.

«В інтересах ЄС та України реалізовувати такий формат ленд-лізу саме з європейцями, — каже Роман Безсмертний. — Бо, з одного боку, Європі потрібен новий оборонно-промисловий комплекс, а Україні необхідна сьогодні велика кількість зброї. Спільні підходи, інтерес, розробки дали б можливість Європі побудувати сучасний ОПК. Натомість Україні — отримати необхідну кількість зброї».

На думку дипломата, ленд-ліз Франкліна Делано Рузвельта — особистісний момент і притаманний лише тому періоду в США з концепцією державно-монополістичного капіталізму.

«В нинішніх умовах, за республіканської адміністрації Трампа, вважаю, тут годі сподіватися. Але можу і помилятися. А в ЄС після програм і концептуальних засад, які були представлені Урсулою фон дер Ляєн, колишнім прем'єр-міністром Італії та колишнім керівником Європейського центробанку Драгі щодо конкурентоздатності Європи, передбачалося посилення кооперації, уніфікація митно-тарифної податкової політики, встановлення ОПК», — резюмує Безсмертний.

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Додамо, що європейські політики вже висували ідею про те, що Європейський союз має ухвалити аналог американського документа про ленд-ліз для України.

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