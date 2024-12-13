Тартан — тренд зимового сезону: як і з чим поєднувати

Тартан — традиційний шотландський принт, який був оголошений трендом осені-2024, не менш актуальний нинішньої зими, як і светр з оленями. Можливо, такі речі вже є у вашому гардеробі, але ви не знали, як цей малюнок називається.

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Принт «тартан» асоціюється з теплом і затишком — і в цьому один із секретів його популярності. Варіантів забарвлень величезна кількість. Цей малюнок дуже люблять багато знаменитостей.

Дуже популярні спідниці та пальта з таким малюнком. Він навіть використовується у пуховиках.

Найкраще поєднувати одяг у забарвленні тартан з однотонними речами в гардеробі.

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Також дуже популярні теплі шарфи з малюнком тартан. Вони підійдуть до будь-якого верхнього одягу, особливо, якщо в його забарвленні є один з відтінків, який використовується в принті. Доповненням до такого шарфа можуть стати шапка і рукавички з такої ж тканини.

Тартан дуже популярний і в декорі інтер'єру. Плед або подушки з таким принтом додадуть взимку вашому дому затишку. Це ж можна сказати і про чашки для чаю чи кави, а також про скатертину та серветки.

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Створюйте в домі затишок — це дуже важливо.

Раніше «ФАКТИ» писали про інтер'єрні речі в горошок, які додадуть вашій оселі затишку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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