41.43 / 41.94 43.56 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Тартан — тренд зимового сезону: як і з чим поєднувати

22:27 14 грудня 2024
принт тартан

Тартан — традиційний шотландський принт, який був оголошений трендом осені-2024, не менш актуальний нинішньої зими, як і светр з оленями. Можливо, такі речі вже є у вашому гардеробі, але ви не знали, як цей малюнок називається.

Принт «тартан» асоціюється з теплом і затишком — і в цьому один із секретів його популярності. Варіантів забарвлень величезна кількість. Цей малюнок дуже люблять багато знаменитостей.

Дуже популярні спідниці та пальта з таким малюнком. Він навіть використовується у пуховиках.

Найкраще поєднувати одяг у забарвленні тартан з однотонними речами в гардеробі.

РЕКЛАМА

Також дуже популярні теплі шарфи з малюнком тартан. Вони підійдуть до будь-якого верхнього одягу, особливо, якщо в його забарвленні є один з відтінків, який використовується в принті. Доповненням до такого шарфа можуть стати шапка і рукавички з такої ж тканини.

Тартан дуже популярний і в декорі інтер'єру. Плед або подушки з таким принтом додадуть взимку вашому дому затишку. Це ж можна сказати і про чашки для чаю чи кави, а також про скатертину та серветки.

РЕКЛАМА

Створюйте в домі затишок — це дуже важливо.

Раніше «ФАКТИ» писали про інтер'єрні речі в горошок, які додадуть вашій оселі затишку.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Кейт

«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Карти Таро, фото https://flyvi.io/

Водоліям — «Король Пентаклів», Скорпіонам — «Туз Жезлів», а Близнюкам — «Королева Кубків»: Таро-прогноз на 15 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту