Нічого не сприймає як належне: інсайдери про плани Кейт Міддлтон

Принцеса Кейт Міддлтон, яка разом з принцом Вільямом готується до можливої швидкої смерті Чарльза III, несподівано, але дуже довгоочікувано повернулася до виконання громадських обов'язків разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом. Пара відвідала місто Саутпорт, щоб висловити підтримку після нападу на трьох дітей 29 липня. Коли вони прямували до місцевого громадського центру, то виглядали як ніколи чудово: Кейт була одягнена в пальто від Alexander McQueen і сукню в горошок від Whistles, а Вільям — у відповідний бордовий светр і краватку з піджаком, пише Us.

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За місяць до цього 42-річна Кейт випустила особисте відеозвернення, в якому повідомила, що завершила курс хіміотерапії і з нетерпінням чекає на повернення до роботи. Дотримуючись свого слова, 2 жовтня вона провела зустріч у Віндзорському замку з 16-річним онкохворим пацієнтом і додала до свого календаря кілька заходів, зокрема, щорічну різдвяну службу.

«Кейт любить встановлювати зв'язок із суспільством і представляти свою сім'ю, але вона також намагається знайти баланс між своїми обов'язками і особистим благополуччям, — пояснює інсайдер. — Вона цінує цілеспрямованість, але хоче переконатися, що її рівень стресу не стає занадто високим».

Зараз вона пристосовується до життя після лікування і до свого звичного життя, в якому вона буде виконувати менш вимогливу королівську роль, продовжуючи ставити на перше місце своє здоров'я і час зі своїм чоловіком і їхніми дітьми.

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«У Кейт набагато більше енергії, ніж у неї було ще кілька тижнів тому, - додає інсайдер. — Вона відчуває величезне полегшення від того, що лікування, схоже, спрацювало і вона може назвати себе вільною від раку, але вона нічого не сприймає як належне. Вона виконує приписи лікаря. Це маленькі кроки».

Другий інсайдер каже, що палац «зменшив масштаби роботи, щоб не змушувати її подорожувати занадто багато і занадто рано», а автор книги про Чарльза III Роберт Хардман каже, що є «почуття практичного оптимізму».

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«Кейт, безумовно, усвідомлює, що вона не повинна перенапружувати себе», — додає він.

Ймовірно, Кейт візьметься за деякі нові питання, коли повернеться до виконання своїх королівських обов'язків, включаючи дослідження та лікування раку, на додаток до своєї роботи з розвитку дітей раннього віку, надання першої допомоги та питань психічного здоров'я. Хоча вона не дозволить раку визначати її, «немає сумнівів, що вона продовжить розповідати з перших вуст про те, як це — боротися з хворобою», зазначають джерела.

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Інсайдер додав: «Ділитися своєю історією дало їй велику мету. У майбутньому ми побачимо, як вона буде більше підтримувати благодійні фонди, що займаються дослідженнями раку».

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон зробила кроки щодо захисту монархії, адже вона не хоче, щоб Чарльз зрікся престолу через хворобу.

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