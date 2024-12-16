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Суспільство та люди

Співачка Лобода зустрілась з відомою європейською політикинею

11:02 16 грудня 2024
співачка Світлана Лобода та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня зустрілася у Ризі із українською співачкою Світланою Лободою. Про це політикиня повідомила у власних соцмережах.

Це вже не перша зустріч співачки та прем’єрки. Раніше вони зустрічались на концерті Лободи у Юрмалі. Цього разу зустріч відбулася вже у Будинку уряду.

«Щире возз’єднання з українською співачкою Світланою Лободою. Говорили про підтримку Латвією України, а також про її роботу із допомоги українцям. І про те, як нам пощастило бути в безпеці в Латвії. Дякуємо Світлані за зустріч та її роботу, яка багатьох надихає», — зазначила Евіка Сіліня.

У соцмережах також з’явилося відео, на якому політикиня та співачка зустрічаються на тлі різдвяної ялинки.

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«Дякуємо вам за цю змістовну розмову та за те, що ви підтримуєте нас у ці складні часи. Єдність веде до неймовірних речей», — прокоментувала допис Лобода.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що латвійська прем'єр-міністерка після відвідування концерту Лободи наголосила, що «голос України має особливе значення у Латвії».

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