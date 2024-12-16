Привітали Бадоєв, Потап і Loboda: молодша донька Віри Брежнєвої відзначила 15-річчя

Схоже, співачку Віру Брежнєву починають все більше сприймати за «свою» в Україні. Вона не тільки зустріла на Батьківщині нове кохання, як пліткують у мережі, але й приймає вітання від колег з нагоди подій у своєму житті.

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Так, днями молодша донька Віри, Сара Кіперман святкувала 15-річчя, і її радо привітали представники вітчизняного шоубізу.

Звичайно, перше вітання написала сама Віра: «Happy Birthday, My Love».

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Потім дівчину привітали Алан Бадоєв, Олексій Потапенко, співачка Світлана Лобода та інші представники українського шоубізнесу.

Сама ж іменинниця показала десятки букетів: троянди, гортензії, півонії — один букет більше за інший.

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Не обійшлося і без фото дорогих подарунків: світові були представлені коробки Chanel та Graff, і це був лише початок святкування. Далі, певно, було ще більше і дорожче.

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Свої солодкі п'ятнадцять Сара зустрічала у Дубаї, хоча у мережі ходила інформація, що останні кілька років вона жила та навчалася у Женеві. Неповнолітня дівчина, як стверджують її друзі, живе окремо від батьків та старшої сестри.

Нещодавно стало відомо, що вже три роки Сара знаходиться у стосунках зі своїм другом — можливо, море квітів і дорогі подарунки були частково від нього.

Подарунки дівчині робить не тільки бойфренд, а й тато з мамою. Попри те, що Віра Брежнєва та Михайло Кіперман у розлученні з 2012 року, але це ніяк не позначилося на житті їхньої спільної доньки — все, що Сарі потрібно, вона отримує.

У мережі також пишуть, що дівчина підтримує дружні стосунки з батьком та його новою сім'єю — дружною Оленою та трьома дітьми Олени та свого батька.

За версією мережі, Кіперман і Брежнєва розлучилися через те, що, чоловікові потрібна була не зірка шоубізу, а хазяйновита домогосподарка. Певно, такою і стала нова дружина Кіпермана.

Втім, жінка теж не залишилася без приємного заняття: жінка начебто створила ювелірний бренд, який активно просуває у Європі. Із Сарою Олена Кіперман завжди рада зустрічі.

Нагадаємо, не так давно брати Меладзе випустили нову пісню під назвою «Зима так близько». Відразу шанувальники почали говорити про те, що вона присвячена ексдружині композитора Вірі Брежнєвій. Після цього Віра опублікувала в мережі нове спільне фото з Костянтином Меладзе.

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