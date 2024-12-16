Автомеханік, який мав золоті руки: на Донеччині загинув воїн з Хмельниччини
Жителі Славутської громади попрощалися з військовослужбовцем Артемом Іваніком. Його житя обірвалося в бою на Донеччині. Захиснику навіки 31 рік, повідомляє громада:
«Артем присвятив своє життя роботі автомеханіка. Його руки були справжніми золотими: він міг оживити будь-який автомобіль. 8 березня 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у відділенні розвідки та коригування взводу БпРК-1 військової частини на посаді зовнішнього пілота — оператора безпілотних літальних апаратів».
За словами земляків, за сумлінну службу, професіоналізм і мужність Артем неодноразово отримував грамоти, подяки та відзнаки військового командування, зокрема медаль «Ветеран війни — учасник бойових дій».
«Його відданість справі, сила духу та беззаперечна хоробрість надихали побратимів», — розповіли у громаді.
Свій останній бій воїн прийняв 16 листопада 2024 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі села Трудове Донецької області. У нього залишилися мама, тато та сестра.
Раніше повідомлялося, що на війні загинув 25-річний воїн з Прикарпаття Іван Перегінець, який був снайпером у бригаді «Азов».
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