41.47 / 42.02 43.68 / 44.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Автомеханік, який мав золоті руки: на Донеччині загинув воїн з Хмельниччини

20:29 16 грудня 2024
Артем Іванік

Жителі Славутської громади попрощалися з військовослужбовцем Артемом Іваніком. Його житя обірвалося в бою на Донеччині. Захиснику навіки 31 рік, повідомляє громада:

«Артем присвятив своє життя роботі автомеханіка. Його руки були справжніми золотими: він міг оживити будь-який автомобіль. 8 березня 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у відділенні розвідки та коригування взводу БпРК-1 військової частини на посаді зовнішнього пілота — оператора безпілотних літальних апаратів».

За словами земляків, за сумлінну службу, професіоналізм і мужність Артем неодноразово отримував грамоти, подяки та відзнаки військового командування, зокрема медаль «Ветеран війни — учасник бойових дій».

«Його відданість справі, сила духу та беззаперечна хоробрість надихали побратимів», — розповіли у громаді.

Свій останній бій воїн прийняв 16 листопада 2024 року. Сталося це під час виконання бойового завдання в районі села Трудове Донецької області. У нього залишилися мама, тато та сестра.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 25-річний воїн з Прикарпаття Іван Перегінець, який був снайпером у бригаді «Азов».

Читайте також: Терористи тримали його в полоні понад місяць: захисник, якого вважали зниклим безвісти, повернувся «на щиті»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Люди яким тиждень принесе успіх у кар&#39;єрі, https://afisha.bigmir.net/

Стрільцям — позитивні зміни, Левам — творча діяльність, а Рибам — можливість самореалізації: індійський гороскоп кар’єри на 16 — 22 грудня

Таро-прогноз на 16 грудня&nbsp;— Ворожіння на картах Таро

«П'ятірка Жезлів» кине виклик Овнам, а «Паж Кубків» обіцяє Левам задоволення: Таро-прогноз на 16 грудня

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту