«Хочемо повернутися у стрій»: «Янголи» розпочали перший масштабний збір на протезування для бійців

Патронатна служба «Янголи» оголосила збір коштів на протези рук та ніг для бійців 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Ціль — зібрати 20 мільйонів гривень.

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Відповідне оголошення «Янголи» розмістили у соціальних мережах. Згідно з повідомленням, вартість функціональних протезів кінцівок, залежно від важкості поранення, коливається від 1 до 5 млн гривень.

«Бійцям з ампутованими кінцівками потрібні функціональні, сучасні та водостійкі протези. Середня вартість таких — 2,5 мільйона гривень», — зазначають представники патронатної служби.

Самі поранені захисники також висловилися, зазначивши, що протези їм потрібні, аби повернутися у стрій та до повноцінного життя.

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«Мрію повернутися до виконання бойових обов’язків та до звичного життя, не відчувати того, що у мене є протез. Бути мобільним по максимуму», — розповів боєць 3-ї ОШБр із позивним «Снаряд».

Захисники зазначили, що протези їм потрібні, аби повернутися у стрій та до повноцінного життя

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«Янголи» закликають долучатися до збору всіх небайдужих громадян простим методом — відкриттям допоміжної «банки» в monobank. Зібрані кошти автоматично перейдуть на основну «банку», коли буде зібрано необхідну суму.

Щоб долучитися до збору, можна зв’язатись з патронатною службою в Telegram через @angels_zbir та дізнатися деталі або одразу надіслати своє фото та суму для збору. Також можна зробити внесок звичайним донатом за реквізитами: https://send.monobank.ua/jar/2HeSaFhFcC.

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Раніше Патронатна служба «Азову» разом з бійцями 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ взяли участь у «Саміті Свободи США — Україна» у Вашингтоні та разом з американськими ветеранами провели благодійний гольф-турнір.



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