Понад 20 мільйонів бюджетних гривень освоюватиме фірма з двох осіб і до чого тут учасник третього епізоду «Холостяка»

Державні тендери продовжують залишатися однією з причин для постійних скандалів. Цього разу причиною йому стали не закупівлі для армії, а цілком собі мирні плани з виробництва телевізійного серіалу під назвою «Бойко».

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Утім, судячи з оголошення на порталі ProZorro, жодного тендеру, власне кажучи, і не було, бо договір про створення серіалу було укладено з однією компанією — ТОВ «Ліберті продакшн». Тим часом державна субсидія на зйомки серіалу становила 18 мільйонів гривень.

Треба сказати, що ТОВ «Ліберті продакшн» не новачок у справі створення телевізійного продукту і вже виконувало роботи для державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Так, ТОВ у 2023-му році перемогло в 3 тендерах на загальну суму в 5 млн 40 тис. грн., до числа яких увійшли:

Цікаво, що в усіх трьох тендерах, як і в аукціоні на серіал «Бойко», жодного аукціону не було, тобто повністю була відсутня конкуренція, що не дало змоги знизити вартість послуги.

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Про компанію, на яку держава виділила вже 23 млн 40 тисяч гривень, відомо вкрай мало. ТОВ «Ліберті продакшн» було створено 2020-го року зі статутним капіталом у 10 тисяч гривень і на 100% належить жителю села Парипси Житомирської області Віталію Волинцю. Компанію складно віднести до числа великих — 2021-го року її дохід становив трохи менше ніж 4,3 млн грн, а 2023-го, за даними аналітичного сервісу YouControl, із загального доходу в 5 млн 121 тис грн на замовлення від держави припало 5 млн 40 тис грн.

Цікаво, що до вересня 2023 року власником «Ліберті продакшн» значилася інша людина — такий собі Сергій Гармель, потім власником компанії став Олександр Чорнобровкін, а 22 листопада власником став Віталій Волинець. Уже через 8 днів після зміни власника «Ліберті продакшн» отримала перший держпідряд — створення роликів «Військова техніка» на 1,43 млн грн.

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Також цікаво, що в січні 2024 року ТОВ «Ліберті продакшн» перейшла з єдиного податку на загальну систему оподаткування і стала платником ПДВ. Чому так сталося? Ймовірно, у ТОВ сподівалися продовжувати отримувати від держави гроші. Але була одна проблема — ліміт для 3-ї групи платників єдиного податку у 2024-му році обмежувався 8 млн 285 700 гривнями, і якщо розраховувати отримати від держави замовлень на більшу суму, то краще змінити систему оподаткування.

Також цікаво, що за відкритими даними у компанії працюють офіційно лише дві людини.

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Зазначимо, що ведучим роликів «Військова техніка» від ТОВ «Ліберті продакшн» виступав популярний актор і військовий Даніель Салем, який у третьому епізоді «Холостяка» став гостем проєкту.

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