Закон про зниження цін на ліки: чи зможе держава зробити якісні ліки дешевшими?

Навесні президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Зокрема, його було розроблено з метою забезпечення правових засад лобіювання в Україні, відповідно до міжнародних норм для «встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання і посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування».

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«Цей закон передбачає, що будь-який бізнес або бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів», — коментує політтехнолог Олег Постернак. Й додає, що з часу його прийняття навряд чи побільшало практик доброчесного лобіювання.

На його думку, найбільші компанії і монополісти ніколи не позбудуться можливостей для непрямого політичного впливу на законодавчий орган.

«Він залишається і ще більше занурюється від очей журналістів-розслідувачів та правоохоронці», — вважає Постернак.

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І як приклад наводить ситуацію на медичному ринку, якій навіть під час війни є одним з найбільших прибуткових напрямків.

«Лідером постачань у роздрібні мережі медикаментів, за результатами 2023 року, стала „Оптіма“ з часткою 45,4%, та БаДМ — 42,7%. Вони контролюють близько 90% ринку постачання ліків в аптеки, а обсяг їхніх продажів сягає більш ніж 150 мільярдів гривень», — говорить експерт.

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За його словами, зниження цін на ліки повинно стати ключовою функцією держави у період демографічної катастрофи.

«Зрозуміло, що ця функція держави навряд чи співпаде із бажанням великих компаній. Власне, в цьому немає нічого дивного і сенсаційного. Очевидно, українці не повинні купувати ліки в аптеках дорожче, ніж їх купують європейці. Також очевидно, що доступ до ліків в умовах війни має бути максимально полегшений, особливо для важкохворих», — пояснює Постернак свою думку.

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Варто відзначити, що на цю проблему звернула увагу лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Зокрема, за її ініціативи було створено ТЦК, яка працює над розробкою законопроєкту, який буде направлено на суттєве зниження цін в аптеках України.

«Зараз до розгляду в парламенті наближається закон, який захищає права громадян і дає можливість купувати ліки за доступними цінами», — додав Постернак.

За його словами, виникає логічне запитання — як на цю законотворчість будуть реагувати великі бізнес-гравці та які інструменти вони будуть застосовувати задля «збиття» потрібних державі ініціатив?

«Воєнний час вимагає перегляду від багатьох економічних гігантів ставлення до своїх громадян. Адже постає питання — вони на боці справедливої діяльності держави в умовах війни чи на боці своєї кишені?» — резюмував експерт.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада на вісім місяців відтермінувала введення в дію закону про лобіювання. Його буде введено в дію не пізніше 1 вересня 2025 року, а створення та функціонування Реєстру прозорості має бути забезпечене до травня 2025 року. Наразі НАЗК працює над його створенням.

Раніше «ФАКТИ» писали, що фармацевтична «мафія» замовила інформатаку на Тимошенко, щоб не допустити здешевлення ліків.

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