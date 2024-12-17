Ще один російський танкер із мазутом зазнає лиха у Чорному морі

В Чорному морі тоне ще один російський танкер. Третій танкер серії «Волгонефть», завантажений мазутом, подав сигнал лиха в районі порту «Кавказ». На судні сталося витікання вантажу, повідомляє Telegram-канал «Андрющенко Time».

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Так, капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха 17 грудня вночі. У судна було порушено герметичність четвертого вантажного танка, і мазут витікає у баластний танк. Цілісність самого корпусу судна не порушена, тому мазут у воду не потрапляє. Всього на судні 4000 тонн мазуту.

На борту перебувають 14 членів екіпажу. Їм нічого не загрожує. Капітан відмовився від авакуації екіпажу. Зараз «Волгонефть-109» перебуває на південний схід від мису Пекло.

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Як писали «ФАКТИ», після того, як шторм у Чорному морі «розвалив» два російські танкери «Волгонафта-212» і «Волгонафта-239», у воду вилилися тисячі тонн мазуту. Значну частину мазуту принесло до берегів російського курорту Анапи. Схоже, що шторм, який вирував у Чорному морі, гнав «плями» мазуту від Криму в напрямку і росії, і Туреччини.

Фото: РосЗМІ

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