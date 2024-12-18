Українське золото: смачнющі котлетки з цільнозерновою пшеницею
Невдовзі настане Різдво, на яке українці намагаються приготувати святкову кутю. Пшеницю для неї обирають заздалегідь і часто буває так, що господиня купить зерна більше, ніж потрібно. На цей випадок є цікавий рецепт м’ясної страви на кшалт гречаників, але з пшениці, розповів відомий популяризатор української кухні Євген Клопотенко.
На його думку, цільнозернову пшеницю незаслужено виключили з переліку продуктів для смачних страв.
«А це ж наш символ, наше українське золото, цінність якого важко переоцінити. Вона (пшениця. — Авт.) дуже корисна, смачна і легко готується», — зазначив кулінар.
Інгредієнти:
- фарш (можна навіть рослинний) — 500 г;
- цілозернова пшениця — 100 г;
- цибулина — 1 шт;
- борошно — 2 ст л;
- олія — 3 ст. ложки;
- сметана 15% - 200 г.
- вода — 100 мл.
Приготування
Пшеницю добре промити, залити 500 мл води, дрібку солі. Довести до кипіння і готувати 30−40 хвилин.
Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на олії.
Фарш викласти в миску, змішати зі смаженою цибулею та відвареною пшеницею. Добре перемішати, посолити і поперчити.
Робочу поверхню добре притрусити борошном. Сформувати на ній пшеничники (метод схожий з формуванням сирників).
Обсмажити на олії з обох сторін до утворення шкоринки.
Викласти пшеничники у форму для запікання. Сметану розвести з водою 100 мл, залити котлетки і поставити в розігріту духовку на 15−20 хвилин.
Подати на стіл, поливши соусом.
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