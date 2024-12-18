Українське золото: смачнющі котлетки з цільнозерновою пшеницею

Невдовзі настане Різдво, на яке українці намагаються приготувати святкову кутю. Пшеницю для неї обирають заздалегідь і часто буває так, що господиня купить зерна більше, ніж потрібно. На цей випадок є цікавий рецепт м’ясної страви на кшалт гречаників, але з пшениці, розповів відомий популяризатор української кухні Євген Клопотенко.

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На його думку, цільнозернову пшеницю незаслужено виключили з переліку продуктів для смачних страв.

«А це ж наш символ, наше українське золото, цінність якого важко переоцінити. Вона (пшениця. — Авт.) дуже корисна, смачна і легко готується», — зазначив кулінар.

Інгредієнти:

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фарш (можна навіть рослинний) — 500 г;

цілозернова пшениця — 100 г;

цибулина — 1 шт;

борошно — 2 ст л;

олія — 3 ст. ложки;

сметана 15% - 200 г.

вода — 100 мл.

Приготування

Пшеницю добре промити, залити 500 мл води, дрібку солі. Довести до кипіння і готувати 30−40 хвилин.

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Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на олії.

Фарш викласти в миску, змішати зі смаженою цибулею та відвареною пшеницею. Добре перемішати, посолити і поперчити.

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Робочу поверхню добре притрусити борошном. Сформувати на ній пшеничники (метод схожий з формуванням сирників).

Обсмажити на олії з обох сторін до утворення шкоринки.

Викласти пшеничники у форму для запікання. Сметану розвести з водою 100 мл, залити котлетки і поставити в розігріту духовку на 15−20 хвилин.

Подати на стіл, поливши соусом.

Також до різдвяних свят смакуватиме й домашня куряча ковбаска за рецептом Клопотенка.

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