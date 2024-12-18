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Не звертають увагу на дрони: експерт про перші бої північнокорейських військ

18:25 18 грудня 2024
армія КНДР

Військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський переконаний, що поява бійців з КНДР на передовій не вплинула на перебіг війни.

«Ми не бачимо ніякого просування. Але не можна недооцінювати противника. Бо одна бойова одиниця навіть дуже малої ефективності залишається однією бойовою одиницею, на неї потрібно витрачати певну кількість вогневих та ударних засобів. Ми спостерігаємо традиційну картину для кожного дикторського режиму. У даному випадку війська на першому етапі війни йдуть у бій, використовуючи ті догми, які вони засвоїли ще свого часу на тренуваннях й підготовці», — каже експерт.

Експерт додав, що на перших бойових завданнях бійці з КНДР йшли вперед, не звертаючи уваги на дрони, бо не вміють реагувати на безпілотники. Але вони, зазначив він, набуватимуть певного досвіду.

«Вони намагаються атакувати в бойових порядках російських військ і з цим пов’язана така складність в оцінці їхніх втрат, тому що переодягнені в російську форму, використовують російську зброю», — пояснює Сергій Грабський.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що росіяни буквально спалюють обличчя вбитих північнокорейських солдатів, щоб приховати їхні втрати.

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