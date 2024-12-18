«Вона його вбила»: колишню киянку Сєдокову звинувачують у причетності до смерті третього чоловіка

Після того, як стало відомо про те, що в столиці країни-агресора москві наклав на себе руки 32-річний баскетболіст Яніс Тімма, привітавши перед цим із 42-річчям свою колишню дружину, екс-учасницю гурту «ВІА Гра» Анну Сєдокову, росіяни почали звинувачувати співачку у причетності до смерті латвійського гравця.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

Сама Сєдокова ніяк не прокоментувала те, що відбувається з нею, але в мережі зробили висновок, що у неї відбувся нервовий зрив, і їй знадобилася допомога лікарів.

При цьому не всі готові виявити співчуття до співачки: дехто здивував, що навіть у такий важкий момент вона не забуває ділитися контентом.

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«Скоро у всіх ефірах країни», «Та гаразд. Заспокойте її вже. Вистачить публічних істерик. Ми вже зрозуміли, що вона переживає», «Яка актриса! Брехня. Не вірю їй», — пишуть коментатори у російських телеграм-каналіах.

Незабаром після публікації відео Сєдокова видалила їх.

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В той же час перша дружина Яніса Тімми, з якою він перед смертю судився через аліменти на їхню спільну дитину, присвятила екс-чоловіку пост в Інстаграмі.

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«Ми завжди пам'ятатимемо про тебе», — написала Сана Ошс, опублікувавши знімок, на якому Тімма тримає на руках їхнього сина Крістіана. У листопаді стало відомо, що Ошс подала до суду на 32-річного чоловіка через борги по аліментах на шестирічного Крістіана. За даними преси, через відсутність коштів у спортсмена на торги було виставлено його майно у Ризі: частка у земельній ділянці та місце на парковці.

Тимма і Ошс одружилися в 2016 році, а через три роки подружжя розлучилося. Причиною розриву Сана назвала невірність Яніса — незадовго до розриву вона дізналася про зраду спортсмена. За її словами, після цього чоловік блокував їй банківські картки та виганяв із дому. Сам Тімма пішов від дружини до співачки Анни Сєдокової, з якою одружився через рік. Ошс згодом вийшла заміж за латвійського футболіста.

Також нагадаємо, що Яніс Тімма загинув у ніч проти 17 грудня: його тіло без ознак життя було знайдено в під'їзді московського хостелу, де він жив останніми днями. У мережі вважають, що спортсмен міг звести рахунки з життям через фінансові труднощі та недавнє розлучення з 42-річною Анною Сєдоковою.

Як відомо, Тимма та Седокова одружилися у 2020 році. Для співачки шлюб став третім. Раніше вона була одружена з футболістом збірної Білорусії Валентином Белькевичем (помер у 2014 році), а також за бізнесменом Максимом Чернявським. У Анни є троє дітей від попередніх стосунків.

В той же час, нагадаємо, що далеко не у всіх екссолісток гурту «ВІА Гра» життя складалося так трагічно. Зокрема, екс-дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва нещодавно весело відсвяткувала 15-річчя молодшої доньки.

Фото instagram.com/annasedokova/

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