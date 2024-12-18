Клатч з намистинами — тренд зимових свят: як і з чим поєднувати

У новорічні свята клатч — той аксесуар, без якого не обійтися. У ньому поміститься помада або блиск для губ, пудра з дзеркальцем, серветки, банківська картка і телефон.

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Сьогодні в тренді клатчі з намистинами, стразами та бахромою. Такий клатч універсальний і підійде практично під будь-яке вечірнє вбрання. Якщо хочете виглядати елегантно, найкраще вибрати клатч на тон світліший або темніший за сукню.

Також дуже стильно виглядає цей аксесуар, прикрашений брошкою. Він ідеально поєднуватиметься з оксамитовою сукнею.

Як і раніше, актуальні клатчі, що нагадують яскраві ялинкові кулі. Вони точно не залишаться непоміченими.

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Вважається, що чим лаконічніша сукня, тим акцентнішим може бути клатч. І, навпаки, до екстравагантного вбрання краще підібрати більш стримані аксесуари.

Оскільки клатч тримають у руці, важливо продумати і святковий манікюр. Якщо клатч яскравий і екстравагантний, покриття нігтів краще вибрати не настільки помітне. І, навпаки, до лаконічного клатча в чорному або білому кольорі підійде яскравий святковий манікюр.

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Нагадаємо про те, що потрібно і що не варто надягати на себе в майбутню новорічну ніч.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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