Розпалюється дискусія про миротворчу операцію в Україні: про що європейські лідери говоритимуть на зустрічі в Естонії

Дискусія про можливу миротворчу операцію в Україні у розпалі на зустрічах лідерів європейських країн. JEF, Об'єднані експедиційні сили, — це група з десяти країн. До неї входять Нідерланди, Ісландія, Велика Британія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Естонія, пише yle.fi.

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«Треба чітко сказати ще до настання миру, що жоден варіант не можна виключати», — зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю європейських лідерів у Таллінні.

За словами Певкура, попереду мирні переговори, і Захід повинен допомогти Україні гарантувати мир, поки Україна не є членом НАТО. Жодна країна ще не надає своїх військ, поки про це лише говорять.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове висловився про присутність миротворчих сил в Україні, зазначивши, що він розраховує домовитися з новообраним президентом США Дональдом Трампом про те, як діяти щодо України.

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