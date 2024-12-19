Не треба обмежувати себе: дизайнер розповів, у чому зустрічати Новий рік

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав головні кольори зимового сезону, почав готуватися до зустрічі Нового року. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав допис про те, у чому треба зустрічати наступний рік, щоб він став успішним.

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«Господинею наступного року, за східним календарем, буде Зелена Дерев’яна Змія, рік обіцяє бути мудрим та елегантним, — сказав Тан. — Щоб рік був вдалим, його треба зустрічати у зеленому та коричневому. Але можна не обмежувати себе й зустріти Новий рік у чорному, червоному та темно-синьому. Головне — не забувайте про паєтки, які зараз в моді».

Дизайнер зауважив, що, попри правила, головне — почувати себе органічно.

«Моя особиста порада: не обмежуйте себе, я дозволяю тобі вдягати ВСЕ, перлиночко! Тільки ти обираєш, як пройде твій рік», — додав Андре Тан.

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Підписники відреагували на поради дизайнера у коментарях.

«Я в піжамі», — поділилися подробицями зустрічі Нового року.

«Це вірно сказали, щоб рік був успішним… працюємо на успіх та вдачу!» — підтримали Тана.

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Раніше «ФАКТИ» писали про новорічний стиль у власній оселі.

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