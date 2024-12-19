На початку цього року принц Гаррі та Меган Маркл, проєкт яких рознесла експертка, змінили назву свого сайту Archewell на Sussex.com. Пара регулярно потрапляє до заголовків газет через свої розбіжності з королівською родиною, особливо з королем, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон вже більше чотирьох років.

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Хоча в кількох звітах згадувалося, що попередній веб-сайт герцога і герцогині Сассекських автоматично перенаправляє на новий, є одна річ, яка залишилася без уваги, це послуга, яку Меган Маркл отримала від королівської родини, пише geo.tv. Перегляд профілю Меган і Гаррі на веб-сайті королівської сім’ї показує, що колишню актрису не лише представили на офіційних сторінках, а й надали посилання для перенаправлення користувачів на Sussex.com, щоб полегшити пошук відвідувачам, які прагнуть дізнатися більше про її роботу.

Враховуючи вплив Кейт Міддлтон у королівській родині, не можна сказати, що шанувальникам Меган було показано правильний напрямок на веб-сайті королівської сім’ї без схвалення принцеси Уельської. Тому шанувальники Кейт можуть назвати це актом щедрості принцеси Уельської по відношенню до дружини Гаррі. Меган, до слова, поклала на членів королівської родини відповідальність за їхній відхід з королівської родини.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення.

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