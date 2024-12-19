Долар по 42 гривні офіційно — чи підніме НБУ курс до Нового року?

Курс долара у грудні був відносно стабільним, проте з 22 по 29 грудня ситуація на валютному ринку може виявитися досить нестабільною. Зокрема, офіційний курс на кінець тижня може не досягти позначки 42 грн/$, а основні валютні зміни на міжбанку відбуватимуться в коридорі 41,6−41,9 грн/$.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. Тобто ймовірно, що в порівнянні з минулим тижнем загальна картина істотно не зміниться.

У той самий час на ринку можуть спостерігатися досить суперечливі тенденції. Так, можливе пожвавлення попиту через отримання громадянами річних бонусів та премій. Щоб уберегти ці гроші від знецінення, хтось вирішить покласти їх на депозити (відсотки, за якими дозволяють їх проіндексувати), а хтось -вкласти у валюту.

З іншого боку, кількість продавців також буде відчутною: наступного тижня Різдво, невдовзі Новорічні свята та триває період сезонних знижок. Природно, що частина валютних заощаджень може бути витрачена на покупки у рамках підготовки до свята та через знижки.

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Як результат, ймовірно, що вагомого розриву між курсами міжбанку та готівкового ринку не буде, співвідношення курсів купівлі та продажу залишиться в межах норми. Однак, зрештою, це залежатиме від позиції НБУ, який продовжує залишатися основним гравцем ринку і продовжуватиме здійснювати досить ефективну політику на стримування інфляції. А режим «керованої гнучкості» оберігає ринок від стрімких курсових зльотів.

На думку Тараса Лєсового, до 29 грудня курс готівкового долара навряд чи перевищить 42,2 грн., а щоденні зміни коливатимуться у розмірі до 30 копійок.

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«Таким чином, ситуація на валютному ринку буде дуже схожа на попередній тиждень: принаймні не варто очікувати на неприємні курсові „сюрпризи“. Незважаючи на повільний курсовий рух нагору, це відбуватиметься значно зниженими темпами. Стабільності ринку майже нічого не загрожує», — резюмує експерт.

Раніше повідомляли про те, що зміна курсу долара в 2025 році може серйозно позначитися на зростанні цін на нерухомість.

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Фото Pixabay

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