Затьмарить і «Олів'є», і «Мімозу»: оригінальний салат без овочів до новорічного столу
Наближаються різдв’яні свята і багато українців задумуються про страви, особливо салати, які вони будуть готувати до святкового столу. Видання «На пенсії» запропонувало рецепт салату, у якому відсутні картопля, буряк, морква, огірки та інші знайомі компоненти.
Інгредієнти:
• дві банки кальмарів у розсолі;
• одна банка консервованих ананасів;
• п’ять курячих яєць;
• один пучок зеленої цибулі;
• майонез (за смаком);
• сіль (за смаком).
Спосіб приготування:
Спочатку відваріть яйця, дайте їм охолонути. Очистіть та наріжте на кубики невеликого розміру. Ананаси також наріжте дрібними кубиками. Цибулю потрібно подрібнити.
Потім підготовлені інгредієнти об’єднайте в одній мисці та перемішайте. Заправте майонезом.
Спробуйте, якщо салат виходить не солоним, додайте сіль. Щоб смак салату розкрився повністю, йому потрібно дати настоятися в холодильнику хоча б 1−2 години.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачний польський салат «Оселедець під периною». Він буде дуже доречним на новорічному святковому столі.
Фото: napensii.ua246
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