Затьмарить і «Олів'є», і «Мімозу»: оригінальний салат без овочів до новорічного столу

Наближаються різдв’яні свята і багато українців задумуються про страви, особливо салати, які вони будуть готувати до святкового столу. Видання «На пенсії» запропонувало рецепт салату, у якому відсутні картопля, буряк, морква, огірки та інші знайомі компоненти.

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Інгредієнти:

• дві банки кальмарів у розсолі;

• одна банка консервованих ананасів;

• п’ять курячих яєць;

• один пучок зеленої цибулі;

• майонез (за смаком);

• сіль (за смаком).

Спосіб приготування:

Спочатку відваріть яйця, дайте їм охолонути. Очистіть та наріжте на кубики невеликого розміру. Ананаси також наріжте дрібними кубиками. Цибулю потрібно подрібнити.

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Потім підготовлені інгредієнти об’єднайте в одній мисці та перемішайте. Заправте майонезом.

Спробуйте, якщо салат виходить не солоним, додайте сіль. Щоб смак салату розкрився повністю, йому потрібно дати настоятися в холодильнику хоча б 1−2 години.